Базовая стоимость самолета «Байкал» выросла до 178 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо. Прежде биржевые цены на бензин в России снизились после запрета на его экспорт, однако розница изменений не ощутила. Редакция «Радио 1» расскажет, для чего был введен запрет экспорта топлива и почему эта мера не помогла снизить стоимость бензина в рознице.