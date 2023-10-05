Базовая стоимость самолета «Байкал» выросла до 178 млн рублей

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Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что базовая стоимость будущего самолета для местных авиалиний «Байкал» составляет 178 миллионов рублей. Об этом он сказал по итогам совещания по строительству воздушного судна, пишут «Известия».
«У нас, к сожалению, начала скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски по реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу. 178 млн рублей — базовая стоимость, но там еще насчитали 117 млн рублей за различное дополнительное оборудование. Стоимость сейчас 178, но эту стоимость будет проверять ВЭБ еще один раз», — цитирует издание слова Трутнева.
Он добавил, что итоги экспертизы станут известны через неделю. После этого между заказчиком (дальневосточной авиакомпанией «Аврора») и создателем «Байкала» (Уральским заводом гражданской авиации) пройдут переговоры.
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