BBI: Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 32 миллиарда долларов

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Совокупное состояние богатейших людей России с начала года выросло на 32,341 миллиарда долларов. Больше всего прибавил совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 5,9 миллиарда и достиг 21,3 миллиарда долларов.
На основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который включает в себя 500 богатейших людей мира, в него в настоящий момент входят 25 граждан России. Их общее состояние на 1 августа составляет 309,3 миллиарда долларов. Самым богатым из россиян является один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на 1,23 миллиарда, до 29,8 миллиарда долларов.
На втором месте находится Леонид Михельсон, который увеличил свое состояние на 2,73 миллиарда, до 27,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года стал богаче на 4,98 миллиарда, до 24,8 миллиарда долларов. Четвертое место занимает Алекперов (+5,9 млрд, 21,3 млрд). Замыкает пятерку богатейших предпринимателей России основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 626 миллионов долларов — до 19,3 миллиарда.
Также в десятку самых богатых людей России входят Алишер Усманов (19 млрд, «Металлинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (15,2 млрд, группа «Онэксим»), Геннадий Тимченко (14,1, «Новатэк», «Сибур»), Андрей Мельниченко (13,2, «Еврохим», СУЭК) и Михаил Фридман (12,3, «Альфа-групп»).
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На втором месте находится Леонид Михельсон, который увеличил свое состояние на 2,73 миллиарда, до 27,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года стал богаче на 4,98 миллиарда, до 24,8 миллиарда долларов. Четвертое место занимает Алекперов (+5,9 млрд, 21,3 млрд). Замыкает пятерку богатейших предпринимателей России основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 626 миллионов долларов — до 19,3 миллиарда.
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Александр Бойцов