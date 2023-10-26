Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины

Бельгийский премьер Александр де Кроо заявил, что Бельгия согласна с необходимостью дальнейшей поддержки Украины государствами Евросоюза, однако предлагает Еврокомиссии изыскать средства для этого самостоятельно, а не требовать дополнительных взносов со стороны стран-членов. Об этом де Кроо сообщил во время выступления перед журналистами в Брюсселе перед началом саммита ЕС.