Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины

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Бельгийский премьер Александр де Кроо заявил, что Бельгия согласна с необходимостью дальнейшей поддержки Украины государствами Евросоюза, однако предлагает Еврокомиссии изыскать средства для этого самостоятельно, а не требовать дополнительных взносов со стороны стран-членов. Об этом де Кроо сообщил во время выступления перед журналистами в Брюсселе перед началом саммита ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все последние события, включая конфликт на Украине и израильско-палестинское противостояние, а также осложнение ситуации с нелегальными мигрантами, требуют дополнительных финансовых вложений.
Напомним, ряд государств Евросоюза обнаружил до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования блока. При этом Брюссель ранее делал запрос на выделение дополнительных ста миллиардов евро на следующие 4 года.
По мнению одного из дипломатических источников, Европейская комиссия «не проделала должным образом свою домашнюю работу» перед тем, как просить новые денежные средства. Сообщается, что многие государства отклонили запросы ЕК о выделении дополнительного финансирования.
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Напомним, ряд государств Евросоюза обнаружил до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования блока. При этом Брюссель ранее делал запрос на выделение дополнительных ста миллиардов евро на следующие 4 года.
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Екатерина Коршунова