Белоруссия сократит поставки топлива в Россию

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В сентябре ожидается сокращение или полное прекращение продажи белорусского топлива в России из-за уменьшения бюджетных выплат по демпферу. Об этом сообщается «Коммерсантъ».
Собеседники издания выражают надежду на передачу белорусскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) сырья в российские порты на северо-западе страны с дальнейшей перепродажей за рубеж.
Сообщается, что с конца 2022 года белорусские НПЗ переправляют топливо в Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу через компанию «Промсырьеимпорт». Эта организация покупает бензин и топливо у Белоруссии и продаёт по российским ценам в другие страны. Чтобы сравнять цены внутри России и те, по которым было закуплено топливо, из бюджета выделяются демпферные выплаты.
Однако в сентябре вступят в силу поправки в Налоговом кодексе, в связи с которыми демпферные выплаты уменьшатся вдвое, достигнув отметки в 30 млрд руб. в месяц. Таким образом, Белоруссии невыгодно продавать России бензин.
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Сообщается, что с конца 2022 года белорусские НПЗ переправляют топливо в Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу через компанию «Промсырьеимпорт». Эта организация покупает бензин и топливо у Белоруссии и продаёт по российским ценам в другие страны. Чтобы сравнять цены внутри России и те, по которым было закуплено топливо, из бюджета выделяются демпферные выплаты.
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Анастасия Чинкова