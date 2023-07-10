Белорусский холдинг будет производить в Подмосковье запчасти для коммунальной техники

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье создадут оптово-распределительный сервисный центр запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Соответствующее соглашение регион заключил с белорусским ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга», сообщили в подмосковном Мининвесте.
Соглашение было подписано в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром». Со стороны Московской области подпись в документе поставила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны холдинга – председатель его Совета директоров Александр Шакутин. Белорусский многопрофильный машиностроительный холдинг инвестирует в проект около 300 млн рублей и создаст порядка 30 новых рабочих мест.
В холдинг входят 30 юридических лиц, в том числе 22 завода на территории России и Белоруссии. На них работают около 7 тыс человек и выпускается более 6,5 тыс наименований продукции, в том числе 145 единиц техники.
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«АМКОДОР» специализируется на производстве коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, логистической, торфодобывающей и дорожно-строительной техники. «Новый центр площадью более 14 тыс кв метров будет создан в городском округе Мытищи. Холдинг «АМКОДОР» – проверенный партнёр Подмосковья. Более 80 единиц техники, изготовленной на его предприятиях, используют для содержания объектов благоустройства в нашем регионе», – рассказала зампред.
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Лора Луганская