Белорусский инвестор запустит в Подмосковье производство ковров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Белорусская компания «Витебские ковры» запустит в индустриальном парке «Есипово» производство ковровой продукции. Новое предприятие начнёт работу в IV квартале этого года. Объём инвестиций на первом этапе превысит 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Белорусское предприятие «Витебские ковры» было создано 120 лет назад. Сегодняшний у компании две промышленные площадки, где работают более 1,4 тыс сотрудников – в Витебске и Бресте. Около 80% продукции отправляют на экспорт в Россию.
Предприятие производит порядка 18 млн кв м ковровой продукции в год. В этом году в линейке тканых ковров – около 25 коллекций. Они отличаются не только цветовой гаммой, но и структурой.
На первом этапе на предприятии установят одну производственную линию, но в перспективе мощности будут увеличены.
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«В России у нас порядка 20 контрагентов, с которыми мы сотрудничаем много лет. Но чтобы оперативно выполнять заказы и осуществлять доставку в сжатые сроки, нужно максимально сократить логистические цепочки и приблизить продукцию к покупателю. Поэтому мы решили запустить производство в Подмосковье», – пояснил гендиректор ОАО «Витебские ковры» Артём Лоханкин.
На первом этапе на предприятии установят одну производственную линию, но в перспективе мощности будут увеличены.
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Лора Луганская