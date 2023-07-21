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Белорусский инвестор запустит в Подмосковье производство ковров

21 июля 2023, 19:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Белорусская компания «Витебские ковры» запустит в индустриальном парке «Есипово» производство ковровой продукции. Новое предприятие начнёт работу в IV квартале этого года. Объём инвестиций на первом этапе превысит 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Белорусское предприятие «Витебские ковры» было создано 120 лет назад. Сегодняшний у компании две промышленные площадки, где работают более 1,4 тыс сотрудников – в Витебске и Бресте. Около 80% продукции отправляют на экспорт в Россию.
«В России у нас порядка 20 контрагентов, с которыми мы сотрудничаем много лет. Но чтобы оперативно выполнять заказы и осуществлять доставку в сжатые сроки, нужно максимально сократить логистические цепочки и приблизить продукцию к покупателю. Поэтому мы решили запустить производство в Подмосковье», – пояснил гендиректор ОАО «Витебские ковры» Артём Лоханкин.

Предприятие производит порядка 18 млн кв м ковровой продукции в год. В этом году в линейке тканых ковров – около 25 коллекций. Они отличаются не только цветовой гаммой, но и структурой.

На первом этапе на предприятии установят одну производственную линию, но в перспективе мощности будут увеличены.

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#ковры
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#Есипово
#предприятие
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Госдума приняла закон о налогах для удаленщиков и фрилансеров
21 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/blinow61

Председатель Российского союза налогоплательщиков, депутат Госдумы Артём Кирьянов рассказал, что Госдума в третьем чтении приняла закон об НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров, которые трудятся как внутри России, так и за границей. Об этом сообщает «Абзац».
«Речь идёт о ставке в 13–15%, как и для всех остальных россиян. 15% – ставка, которая начинается при доходах от пяти миллионов рублей в год», — приводит слова Кирьянова «Абзац».

Отмечается, что повышенные средства поступят в фонд целевого назначения «Круг добра», занимающийся детьми с тяжёлыми патологиями редких заболеваний.

Ранее Министерство финансов предлагало установить ставку в 30% для тех россиян, кто не живёт в стране, но при этом работает на отечественные компании.

Кирьянов пояснил, что ставка в 30% по налогам на доходы физических лиц присутствует в российском законодательстве. Она относится к тем людям, которые большую часть времени проводят за пределами России.

Сообщается, что закон упрощает порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Теперь компании самостоятельно будут направлять необходимые сведения в налоговые органы.

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#налог
#Госдума
#фриланс
#удаленная работа
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Набиуллина анонсировала возможное ужесточение мер ЦБ РФ
Глава ЦБ России Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки
21 июля 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета.
По ее словам, совет директоров финансового регулятора обсуждал более радикальное повышение ключевой ставки, нежели на 1 пункт. Она также добавила, что ЦБ допускает дальнейший рост показателя ставки на ближайших заседаниях. 

Прежде сообщалось, что ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых впервые с сентября 2022 года. Мера была обусловлена инфляцией, рост которой, финансовый регулятор намерен сократить. 

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#Набиуллина
#ЦБ
#Россия
#ключевая ставка
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МИД РФ заявил, что вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут в августе
21 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/hamzehsh12

МИД России, что вопрос создания новой валюты БРИКС будет затронут на саммите в августе. Об этом пишет RT.
В МИД пояснили, что формирование устойчивых механизмов расчётов, позволяющих эффективно обслуживать взаимную торговлю — одно из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС. В ведомстве отметили, что эта работа ведется планомерно и последовательно.

«С учётом текущей международной обстановки эта тема будет затронута в ходе предстоящей встречи лидеров объединения», — цитирует RT МИД.

Отмечается, что переход на расчёты в национальных валютах осложняется множеством факторов.

По данным ведомства, в последнее время всё больше государств задумываются над повышением роли альтернативных доллару валют во взаимных расчётах.

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#БРИКС
#МИД
#валюта
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ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых впервые с сентября 2022 года
21 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления, об этом сообщает финансовый регулятор.
Решение об увеличении процентной ставки принято 21 июля Советом директоров организации. 

По прогнозам регулятора, ставка может возрасти в ближайшем будущем. Мера будет введена для того, чтобы стабилизировать инфляцию в предстоящем году. В ЦБ уточнили, что увеличение ставки до 8, 5%, связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка. 

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#ставка
#ЦБ России
#экономика
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В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам
21 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto / yacobchuk

С 1 августа в стране состоится индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Анонс повышения сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет URA.RU. По данным депутата, пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля. Сумма незначительная, но в текущих условиях выплаты индексируют на сумму до трех пенсионных баллов (до 371,31 рубля), отмечает депутат. 
 
По словам Бессараб, многие работающие пенсионеры получают заработную плату, позволяющую набрать до пяти баллов.
 
«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Сегодня для России важно оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных», —рассказала депутат Светлана Бессараб.
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#индексация
#пенсия
#пенсионеры
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Внешний долг к ВВП России обновил показатели исторического минимума
21 июля 2023, 10:23

Фото: iStock/Professor25

Уровень внешнего долга РФ по отношению к ВВП страны по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15%.
РИА Новости провело анализ данных ЦБ. Согласно опубликованным в мае расчетам, объём задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 года равнялся 16,6%. Такой результат был наименьшим с 1993 года.

Но уже в первом квартале 2023 года показатель продолжал сокращаться, достигнув 15,45%. Внешний долг России на конец марта нынешнего года составлял 354,8 млрд долларов (около 27,35 трлн рублей).
 
Максимальный за современную российскую историю уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году: он достигал 91%.  

На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг РФ на 1 июля составляет 347,7 млрд долларов. Таким образом, нынешний уровень долга оказался минимальным с конца 2006 года.

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#ВВП
#внешний долг
#Россия
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Вице-премьер Новак рассказал, когда цены на бензин стабилизируются в России
Вице-премьер Новак: цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
21 июля 2023, 10:21

Фото: iStock/bigtunaonline

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой. 

«И бензин, и дизель находятся на уровне инфляции», — отметил вице-премьер.

Новак добавил, что объемы поступления на биржу увеличатся после того, как заводы будут отремонтированы.

Напомним, ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

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#бензин
#цены
#экономика
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Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 21 июля
21 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/marchmeena29

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на пятницу, 21 июля. В этот день глава Банка России озвучит решение о повышении и понижении ключевой ставки. Однако многие экономисты уверены, что ждать ослабления не стоит. В материале «Радио 1» попробуем разобраться, от чего зависит ключевая ставка, почему её то снижают, то повышают и на что она может повлиять.

Что такое ключевая ставка ЦБ

Ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) — это процентная ставка, которую ЦБ устанавливает для предоставления кредитов коммерческим банкам. Она также известна как ставка рефинансирования или базовая процентная ставка.
Ключевая ставка является основным элементом денежной политики страны. Она же оказывает влияние на стоимость заёмных средств во всей экономике. Центробанк повышает и снижает ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации. Это помогает ему контролировать курс рубля и влиять на экономику страны.

Зачем нужно повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки — это инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка, который может применяться в различных экономических ситуациях. Зачем нужно повышение ключевой ставки?

Борьба с инфляцией

Одна из основных задач Центробанка – обеспечить стабильность цен. Для этого нужно контролировать уровень инфляции. В этом случае на помощь приходит повышение ключевой ставки. Так, когда ставка повышается, стоимость заёмных средств увеличивается, это же снижает объём кредитования и потребительских расходов. В это время потребительский спрос падает, из-за чего падают и цены. 

Привлечение иностранных инвесторов

Повышение ключевой ставки может сделать национальную валюту более привлекательной для иностранных инвесторов. Более высокие процентные ставки увеличивают доходность вложений в эту валюту, что может привлечь иностранные капиталы в страну. Это может укрепить национальную валюту и улучшить платёжный баланс. Также это может укрепить национальную валюту.

Поддержание финансовой стабильности

ЦБ может повысить ключевую ставку ещё и для того, чтобы поддержать стабильность финансовой системы. Например, если регулятор (так называют ЦБ) видит возможность возникновения кризиса, то он может повысить ключевую ставку для сдерживания чрезмерного кредитования и спекуляций.

Сдерживание риска утечки капитала

Если в стране наблюдается экономическая нестабильность или политическая неопределённость, инвесторы могут начать выводить свой капитал из страны. Ведь их задача – найти более стабильные рынки. В таком случае регулятор тоже может повысить ключевую ставку, так как при этом условии национальные активы станут более привлекательными для инвесторов, что снизит риск утечки капитала.

Зачем ЦБ снижает ключевую ставку

Центробанк постоянно следит за уровнем инфляции в стране и за состоянием национальной валюты. Если регулятор видит, что инфляция замедлилась или стабилизировался курс рубля, он может снизить процентную ставку. Зачем это нужно?

Стимулирование экономического роста

Как и в случае с повышением, ключевая ставка влияет на стоимость заёмных денег для предприятий и домашних хозяйств. Чем ниже процентная ставка, тем больше шансов, что бизнес будет брать кредит на развитие своей работы. Так, низкие процентные ставки мотивируют компании расширять производство и инвестировать в развитие, а домашние хозяйства становятся более склонными к потребительским расходам, что стимулирует рост экономики в целом.

Также снижение ключевой ставки может помочь домашним хозяйствам и компаниям снизить долговую нагрузку. Если уровень процентных ставок на кредиты снижается, то платежи по займам становятся менее тяжёлыми, что способствует уменьшению долгов и улучшению финансовой устойчивости.

Снижение безработицы

Снижение ключевой ставки может способствовать и сокращению безработицы. Более доступные кредиты позволяют компаниям расширять бизнес и создавать новые рабочие места. Рост занятости, в свою очередь, способствует увеличению потребительского спроса и общему улучшению экономической ситуации.

Поддержка инвестиций

Снижение ключевой ставки делает инвестиции более привлекательными для предприятий и инвесторов. При таких условиях становится выгодно инвестировать в отрасли экономики, например, в производство, инфраструктуру и научные исследования. Большие инвестиции могут способствовать увеличению производственных мощностей и повышению продуктивности.

На что ещё влияет ключевая ставка

Как мы уже выяснили, ключевая ставка влияет на разгон инфляции, инвестиционные интересы и стимулирование экономического роста. Но что происходит на бытовом уровне, когда снижается или повышается ключевая ставка? 

Ставки по вкладам и кредитам

Чем выше ключевая ставка – тем больше ставки по кредитам и вкладам. Это нужно для того, чтобы банковские организации могли окупать тот объём кредита, который взяли у Центробанка. Именно поэтому ставки по кредитам выше ключевой, так как банки закладывают в стоимость кредитов свои издержки и возможные риски.

Налоги

В России ключевую ставку учитывают при расчёте налогов и некоторых штрафов. Так, для примера, при задержке зарплаты директор платит сотрудникам пени в размере 1/300 от ставки Центробанка за каждый день просрочки. Также ключевая ставка используется в расчёте пеней за просроченные налоговые платежи.

Как менялась ключевая ставка ЦБ в последние годы

Пики максимальной ключевой ставки ЦБ были зафиксированы несколько раз. Так, в 2014 году ставка выросла с 10,5 до 17% годовых. Рост оставил 6,5 процентных пункта. Тогда регулятор таким образом отреагировал на резкое падение рубля.

С начала 2021 года в России начала активно расти инфляция. Центральный банк принял решение о постепенном повышении ключевой ставки, чтобы сдерживать ускоряющийся рост цен. К 2022 году ставка была повышена дважды и выросла с 4,25% до 9,5% годовых. В феврале 2022 года ключевая ставка достигла своего максимального значения – 20%. Всё потому, что в тот период возникла новая угроза резкого роста инфляции. Рубль резко упал по отношению к доллару и евро, рынок акций обвалился, а цены на нефть подскочили.

Спустя время ставку начали снижать, и уже к сентябрю прошлого года она достигла 7,5%. На этом уровне она держится до сих пор. Однако, по мнению экономистов, ЦБ будет её повышать.

Как устанавливается ключевая ставка

Прежде, чем принять решение об изменении ключевой ставки, Центробанк активно следит за развитием экономики, инфляции, уровнем безработицы, ростом ВВП и другими показателями. Этот анализ помогает определить общую экономическую конъюнктуру страны.

После этого специалисты регулятора анализируют факторы, которые могут повлиять на уровень инфляции в будущем. Это может быть рост цен на нефть, изменения в мировой экономике, изменение стоимости импорта и другие факторы, которые могут оказать давление на инфляцию. Также Центробанк следит за состоянием финансового рынка, включая изменения в ставках по кредитам, облигациям и акциям. Это помогает определить степень уверенности инвесторов и общую финансовую стабильность.
После проведения анализа данных и оценки рисков Совет директоров Центрального банка проводит совещание, на котором обсуждаются текущая экономическая ситуация и возможные варианты изменения ключевой ставки. Уже там принимается решение о том, изменять ли ключевую ставку и на какой уровень.

Минимальный шаг, на который могут повысить или понизить ключевую ставку – 0,25%.

Какую ключевую ставку установят на ближайшем заседании ЦБ

Ближайшее заседание совет директоров ЦБ запланировано на пятницу, 21 июля.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров Банка России, в который входит 15 человек. Они назначаются Госдумой на пять лет. Заседания по ключевой ставке проходят восемь раз в год по заранее определённому графику, но в чрезвычайных обстоятельствах Центробанк может менять ставку, не дожидаясь очередного заседания.

Взгляды российских экономистов относительно ключевой ставки и работы Центрального банка разнятся. Одни уверены, что Банк России ведёт правильную политику, другие же полностью не удовлетворены действиями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Почему так происходит, и что прогнозируют специалисты?

Экономист Михаил Хазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что истинная цель Центробанка — не допустить экономического роста в России. Это связано с тем, что регулятор входит в структуру Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому регулятор, вероятно, и поднимет ключевую ставку в стране.
«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку. Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трёх процентов», — сказал Михаил Хазин.
Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин также считает, что ставку повысят несмотря на то, что его коллеги – депутаты от «Справедливой России» направили на имя Эльвиры Набиуллиной обращение с просьбой снизить ставку до 4%. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что ожидает роста от 0,5 до 1 процентного пункта.
«Почему они попросили именно четыре процента? Вероятно, потому что Набиуллина утверждает, что этот показатель является целью, к которой стремится Банк России. Но на самом деле не для того ЦБ ронял рубль, чтобы снижать ставку. Смысл всей этой операции по ослаблению рубля от 90 рублей за доллар и ниже является повышение процентной ставки. Сейчас, конечно, будут её повышать. Задача стоит в удушении российской экономики. В таком случае зачем снижать?» — сказал Михаил Делягин.
Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в России Игорь Липсиц также ожидает роста, но не больше 0,5 процентных пункта. При этом, при определённых рисках, ЦБ может снова повысить ставку в будущем.
«В России очень по многим отраслям велика доля импортных компонентов. У нас почти 27 процентов мяса — импортное. Если у тебя обесценивается рубль, то четверть мяса, которое потребляется в России, становится дороже, начинается ускорение роста цен. Понятно, что ЦБ видит эту угрозу, он опасается, что должен будет гасить инфляцию. Значит, надо будет повышать ставку», — объяснил экономист в беседе с «Радио 1».
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#ключевая ставка
#Центробанк
#инфляция
#экономика
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Аналитик Баженов объяснил резкий рост цен на бензин в России
Аналитик Баженов объяснил рост цены на бензин в РФ аналогами и подорожанием нефти
21 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/bizoo_n

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему в России цены на бензин растут по максимальной планке. Об этом пишет Ura.ru.
По словам специалиста, резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

Он предположил, что отмена топливного демпфера поможет избежать подобных скачков цен. Такое механизм не функционирует согласно задуманным правилам, поэтому требует постоянного пересмотра. Баженов считает, что с помощью демпфера можно легко манипулировать ценой, при этом говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать.

«Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет», — заключил собеседник издания.

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#бензин
#цены
#Россия
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