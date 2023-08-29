Для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный курс по бизнес-планированию

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Обучение по программе начнётся 4 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Занятия будут проходить в онлайн-формате, а 7 сентября пройдет тренинг в очном формате.
Для участия необходима регистрация на сайте.
Всем участникам выдадут сертификат о прохождении обучения.
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