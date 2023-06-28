Безработица в России достигла исторического минимума

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Росстат: уровень безработицы в России в мае обновил исторический минимум и составил 3,2%
В мае 2023 года Россия зарегистрировала рекордно низкий уровень безработицы, который составил 3,2%. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росстата.
Согласно документации статистического агентства, «показатель безработицы среди населения в возрасте от 15 лет и старше достиг 3,2% в мае 2023 года (без учета сезонности)».
Это стало самым низким уровнем безработицы в России за всю историю наблюдения.
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Росстат: Безработица в РФ обновила исторический минимум
Согласно документации статистического агентства, «показатель безработицы среди населения в возрасте от 15 лет и старше достиг 3,2% в мае 2023 года (без учета сезонности)».
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Артем Кузьмин