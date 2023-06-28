Безработица в России достигла исторического минимума





В мае 2023 года Россия зарегистрировала рекордно низкий уровень безработицы, который составил 3,2%. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росстата.Согласно документации статистического агентства, «показатель безработицы среди населения в возрасте от 15 лет и старше достиг 3,2% в мае 2023 года (без учета сезонности)».Это стало самым низким уровнем безработицы в России за всю историю наблюдения.