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Безработица в России вновь обновила исторический минимум. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
Сообщается, что низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это дополнительное структурное ограничение.
Напомним, в июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.
Безработными считаются те граждане, которые на момент исследования нуждались в работе, искали ее и были готовы оперативно к ней приступить.
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Напомним, в июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.
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Екатерина Коршунова