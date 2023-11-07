Бывший глава ФАС Артемьев возглавил Петербургскую сырьевую биржу

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Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ранее Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Игорь Артемьев возглавлял ФАС РФ с 2004 по 2020 годы. Затем он перешел на пост помощника главы правительства России Михаила Мишустина. В минувшую пятницу, 3 ноября, премьер-министр освободил Артемьева от занимаемой должности.
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Александр Бойцов