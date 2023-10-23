Украине предрекли тяжёлую зиму

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На Украине заготовлено в три-четыре раза меньше энергоресурсов, чем необходимо для прохождения отопительного сезона, поэтому страна совершенно не готова к зиме. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он отметил, что подготовлено недостаточное количество угля и газа, не проведены плановые работы.
Азаров уточнил, что для прохождения отопительного сезона необходимо порядка 1,8-3 млн тонн угля. На Украине в настоящее время заготовлено лишь около 700 тыс тонн.
В заключение экс-министр добавил, что такого количества энергоресурсов не хватит даже с учётом того, что в стране осталось мало жителей из-за массовой миграции.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан закупиться генераторами, чтобы иметь автономный источник электроэнергии на зимний период.
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Азаров уточнил, что для прохождения отопительного сезона необходимо порядка 1,8-3 млн тонн угля. На Украине в настоящее время заготовлено лишь около 700 тыс тонн.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан закупиться генераторами, чтобы иметь автономный источник электроэнергии на зимний период.
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Анастасия Чинкова