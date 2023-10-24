Бывший премьер Украины Азаров предрёк стране рекордный госдолг

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Государственный долг Украины достиг отметки в 140 млрд долларов, но уже к концу года он может возрасти до рекордных 173 млн долларов. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своих соцсетях.
Также перед Украиной стоит вторая задача – найти возможность взять новый кредит и выплатить предыдущие. Азаров напомнил, что Международный валютный фонд отказался изменять условия кредитного договора для снижения финансовой нагрузки на Украину, а также не согласился на заморозку долга.
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Анастасия Чинкова