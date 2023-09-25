Бизнес-омбудсмен помог сдвинуть с «мертвой точки» вопрос подмосковного предпринимателя

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей
К Владимиру Головнёву обратился директор общества с ограниченной ответственностью, который уже более 1,5 лет не может запустить производство из-за отсутствия подключения объекта к сети газораспределения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.
У предпринимателя заключён договор с АО «Мособлгаз» в июля 2021 года. Предприниматель написал претензию в отношении АО «Мособлгаз», с момента которой прошло уже полтора года, но вопрос это так и не решило.
Владимир Головнёв ознакомился с материалами дела и инициировал проведение рабочей встречи предпринимателя с должностными лицами филиала АО «Мособлгаз» «Север», по результатам которой согласован план мероприятий по исполнению АО «Мособлгаз» подключения объекта к сети газораспределения в срок до 29 декабря 2023 года.
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