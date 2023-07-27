Бизнес привлёк при поддержке Московского областного гарантийного фонда 77 млрд рублей

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Московский областной гарантийный фонд с момента начала работы в 2009 по июль 2023-го выдал бизнесу региона около 2,9 тыс поручительств на 25 млрд рублей. Такие данные привела зам пред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Благодаря этой поддержке, по её словам, компании смогли привлечь заёмные средства на 77,1 млрд рублей.
За первое полугодие текущего года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовались почти 600 представителей малого и среднего бизнеса. Они получили 700 поручительств на 6 млрд рублей. Сумма привлеченных ими заёмных средств превысила 13,3 млрд рублей.
Подробнее о деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.
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За первое полугодие текущего года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовались почти 600 представителей малого и среднего бизнеса. Они получили 700 поручительств на 6 млрд рублей. Сумма привлеченных ими заёмных средств превысила 13,3 млрд рублей.
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Лора Луганская