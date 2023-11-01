Бизнесмен Авен заявил, что инвестировал миллиарды на Западе «по ошибке»

Фото: iStock/peshkov
Совладелец Альфа-банка Пётр Авен заявил, что инвестиции в западные страны были ошибкой, за что против него ввели санкции и заблокировали активы. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Эти слова Авен произнёс в июле 2022 года, в ходе трёхчасового допроса в аэропорту Лондона, перед отъездом в Прибалтику. На вопрос полицейских о том, зачем бизнесмен при такой позиции инвестировал миллиарды на Западе, он ответил, что сделал это по ошибке.
Также Авен был недоволен введёнными против него санкциями, заявив, что западные политики в равной степени виноваты в сложившейся ситуации, как и российские, которых они постоянно обвиняют.
При этом, латвийские власти приняли американские санкции против бизнесмена как сигнал к тому, чтобы проверить обоснованность получения Авеном гражданства Латвии. При этом сам предприниматель считает, что ему не угрожает лишение паспорта прибалтийской страны.
Такой же позиции придерживается и бизнесмен Михаил Фридман, который из-за санкций покинул Великобританию и уехал в Израиль. С началом в стране вооружённого конфликта, предприниматель вернулся в Россию, но заявил, что вновь будет жить в Израиле, когда там закончится война.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ
Песков: Покидающие РФ компании будут уходить на российских условиях
Также Авен был недоволен введёнными против него санкциями, заявив, что западные политики в равной степени виноваты в сложившейся ситуации, как и российские, которых они постоянно обвиняют.
Такой же позиции придерживается и бизнесмен Михаил Фридман, который из-за санкций покинул Великобританию и уехал в Израиль. С началом в стране вооружённого конфликта, предприниматель вернулся в Россию, но заявил, что вновь будет жить в Израиле, когда там закончится война.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ
Песков: Покидающие РФ компании будут уходить на российских условиях
Анастасия Чинкова