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Большинство западных компаний захотят вернуться в РФ в ближайшие 3-5 лет из-за огромных возможностей, предоставляемых российским рынком. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил президент компании Netley Group Майкл Годдард.
По словам бизнесмена, Россия является отличным местом для развития собственного дела — особенно с учетом того прогресса в торговле и экономике, который возник благодаря объединению БРИКС.
Годдард считает, что проведение СВО позволит развивать в России такие отрасли, как туризм и технологии, а также привлекать инвестиции благодаря выгодному географическому положению России.
Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Радио 1» рассказал, что можно говорить о возможном возвращении IKEA. Но более вероятен приход на российский рынок европейского автопрома.
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Годдард считает, что проведение СВО позволит развивать в России такие отрасли, как туризм и технологии, а также привлекать инвестиции благодаря выгодному географическому положению России.
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Артем Путинцев