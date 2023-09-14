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Бизнесмен Годдард: большинство западных компаний вернутся в Россию через 3-5 лет

14 сентября 2023, 04:01
Фото: iStock/g-stockstudio

Фото: iStock/g-stockstudio

Большинство западных компаний захотят вернуться в РФ в ближайшие 3-5 лет из-за огромных возможностей, предоставляемых российским рынком. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил президент компании Netley Group Майкл Годдард.
По словам бизнесмена, Россия является отличным местом для развития собственного дела — особенно с учетом того прогресса в торговле и экономике, который возник благодаря объединению БРИКС.

Годдард считает, что проведение СВО позволит развивать в России такие отрасли, как туризм и технологии, а также привлекать инвестиции благодаря выгодному географическому положению России.


Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Радио 1» рассказал, что можно говорить о возможном возвращении IKEA. Но более вероятен приход на российский рынок европейского автопрома.

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#россия
#бизнес
#компании
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Филиппо: Еврокомиссар занималась вязанием во время речи Урсулы фон дер Ляйен
14 сентября 2023, 02:10

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием. Об этом глава партии «Патриоты» написал в социальной сети X.
К посту он прикрепил видео, на котором Ильва Йоханссон во время выступления главы Еврокомиссии вяжет носки.

«Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром «о положении дел в Союзе» была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — говорится в публикации.

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#видео
#евросоюз
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Origo: Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране
14 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/alexis84

Ответственность за высокую инфляцию в Венгрии несет Украина, которая в пять раз увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, слова которого приводит портал Origo.
«Украина увеличила плату за транзит [нефти] в пять раз, из-за чего цены на топливо начали резко расти», — сказал Гуйяш, отметив при этом, что подобное решение Киева привело к росту инфляции в Венгрии по меньшей мере на полпроцента за последние два месяца.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, который предусматривает в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». Однако Будапешту удалось добиться исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против поставок российской нефти по морю.

«Дружба» — это крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Изначально нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную, идущую по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы и Латвии и Литвы, и южную, проходящую по территории Украины, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии.

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#украина
#нефть
#венгрия
#инфляция
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VEON намерен закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» до 13 октября
13 сентября 2023, 23:48

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON до 13 октября намерен завершить все формальности, связанные с продажей активов в России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.
Российский бизнес VEON приобретает группа российского менеджмента «ВымпелКома», в лице гендиректора Александра Торбахова.

Отмечается, что VEON согласовал с покупателем поправки, касающиеся купли-продажи. Они предполагают, что сумму за продажу активов погасят через облигации Veon Holding.

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Экономист Холод раскрыл последствия приостановки торгов на Мосбирже

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Экономист Гринберг объяснил падение доллара

#бизнес
#рф
#россия
#продажа
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Экономист Холод раскрыл последствия приостановки торгов на Мосбирже
13 сентября 2023, 20:13

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод заявил, что в случае технических неполадок приостановка торгов на Московской бирже не повлечёт за собой серьёзных последствий.
«Если торги остановлены, не ведутся, то, конечно, повлияет. Но если это связано с техническими причинами, то все участники это поймут и свои намерения что-то купить или продать реализуют через какое-то время. Конечно, это неприятный факт, но это наша жизнь, что-то иногда ломается», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

В случае, если причина такой приостановки кроется в конъюнктуре и ажиотаже, то, по словам специалиста, такое действие сознательное, и тогда о негативных последствиях также беспокоится не следует, поскольку биржа восстановит работу, как только страсти утихнут.

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#торги
#падение
#биржа
#экономика
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Президент РФ Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод
13 сентября 2023, 19:59

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

После переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ).
Строительство этого предприятия началось в октябре 2015 года в рамках Восточной газовой программы ОАО «Газпром» в локации территории опережающего социально-экономического развития Амурская. К реализации масштабного проекта было привлечено около тысячи поставщиков материалов и оборудования и свыше ста подрядных организаций. Размер основной стройплощадки завода превышает 900 гектаров.

После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную мощность он будет способен выпускать каждый год 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, 60 млн кубометров сверхчистого гелия.

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#строительство
#газпром
#предприятия
#завод
#владимир путин
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Экономист Гринберг объяснил падение доллара
13 сентября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/dimarik

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг объяснил, что падение доллара может быть связано с положением России в международной торговле.
«Импорт не будет сильно увеличиваться. Так что, я думаю, что здесь какие-то краткосрочные события произошли. Скорее всего, может быть, санкции становятся более жёсткими для параллельного импорта», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Гринберг.

По его мнению, валюты в скором времени вернуться к тем значениям, которые были в последние недели. В этой связи эксперт рекомендовал не спешить с обменом валюты.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в России наблюдаются хорошие показатели экономического роста.

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#курс
#курс рубля
#рф
#экономика
#доллар
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Лавров, Зеленский, Эрдоган и Гутерреш встретятся для обсуждения зерновой сделки
Гутерреш: на полях Недели высокого уровня будет обсуждаться зерновая сделка
13 сентября 2023, 18:57

Фото: iStock/Aleksandr Bunin

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудит зерновую сделку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня пройдёт с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что зерновая сделка находится «на стопе», и никаких подвижек в решении этого вопроса нет.

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#зерновая сделка
#оон
#сергей лавров
#владимир зеленский
#реджеп тайип эрдоган
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МЭА: Доходы России о экспорта нефти в августе увеличились до $17,1 млрд
13 сентября 2023, 17:08

Фото: istockphoto/ChakisAtelier

В августе 2023 года доходы России от поставок нефти и нефтепродуктов увеличились на $1,8 млрд и достигли $17,1 млрд. Такой показатель был достигнут за счет роста мировых цен, который компенсировал снижение объема поставок.
Такие цифры приведены в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По данным агентства, сокращение поставок привело к тому, что в августе российский экспорт нефти и нефтепродуктов сократился на 150 тысяч баррелей в сутки (б/с) и составил всего 7,2 млн б/с. Поставки нефти из России в Индию и Китай уменьшились до 3,9 млн б/с, но все еще составляют более половины от общего объема экспорта.

Россия еще в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с по сравнению со средними февральскими значениями. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что добровольное решение о снижении суточной добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы оценить возможность углубления сокращения либо увеличения производства, сообразно ситуации на мировом рынке.

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#россия
#китай
#экспорт
#поставки
#рф
#нефть
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Генпрокуратура не будет взыскивать активы HeidelbergCement в пользу государства
13 сентября 2023, 16:33

Фото: istockphoto/Chaiyaporn1144

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял отказ от иска Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу государства долей ООО «ХайдельбергЦемент Рус» и акций ОАО «Гурово-Бетон», а также акций АО «Сырьевая компания» и АО «Сланцевый цементный завод «Цесла».
Все эти компании входят в состав немецкого концерна HeidelbergCement, одного из крупнейших и влиятельных производителей цемента в мире. Судья постановил принять отказ от иска и прекратить производство по делу, передает «ИнтерФакс». Представительница Генпрокуратуры пояснила, что решение об отказе от иска связано с дополнительной проверкой выяснившихся особых обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что существует возможность защиты интересов государства иным правовым способом.

Ранее иск о взыскании российских активов холдинга мотивировалось тем, что HeidelbergCement зарегистрирована на территории иностранного государства и в сложившихся политических условиях может совершать действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий или передачу их третьим лицам, что может повлечь за собой падение производства, остановку мощностей, создание искусственного дефицита на рынке производимой продукции.

Для представителя ответчика решение суда было неожиданным — компания готовилась к долгому судебному разбирательству. Информированный источник сообщил корреспонденту издания, что руководство холдинга HeidelbergCement в ответ на исковые требования обязалось сохранить объемы производства, штатную численность сотрудников на своих предприятиях в России, а также искусственно не завышать цены на производимые строительные товары.

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#компании
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