Бизнесменам, чья земля подвергается обстрелам, разрешена аренда других участков без торгов

Фото: istockphoto/RonFullHD
Уточняется, что передача земли в пользование предпринимателю будет возможна в том случае, если утраченный и арендуемый участки находятся на территории одного региона. Также их площадь должна быть примерно сопоставима, разница не должна превышать 15%.
Читайте также:
Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю пройти налоговую проверку
Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг
В Московской области заключён первый электронный договор аренды земли