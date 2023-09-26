Bloomberg: Египет купит миллион тонн российского зерна

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Египет закупит один миллион тонн пшеницы из России в рамках соглашения между правительствами государств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В настоящее время между странами ведётся диалог. Однако, по данным источника, пока не понятно, на какой стадии сейчас находятся эти переговоры.
Несколькими днями ранее Bloomberg сообщало, что Египет отказался от покупки пшеницы у России, отдав своё предпочтение Болгарии и Франции. Причиной такого решения стала слишком высокая цена, предложенная Россией.
По данным Российского зернового союза, Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна в августе этого года. В общей сложности в страну поступило 910 тонн зерна.
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Несколькими днями ранее Bloomberg сообщало, что Египет отказался от покупки пшеницы у России, отдав своё предпочтение Болгарии и Франции. Причиной такого решения стала слишком высокая цена, предложенная Россией.
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Анастасия Чинкова