Bloomberg: Египет отказался от закупок российского зерна

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Египет отказался от закупок у России пшеницы в пользу поставок из Болгарии и Франции. Причиной стало несогласие с ценой, которую предложила российская сторона.
Египетское руководство через несколько дней объявило, что трейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно любого происхождения. В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.
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Александр Бойцов