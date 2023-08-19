Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть

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Экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Напомним, по информации газеты Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. План, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.
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Екатерина Коршунова