Bloomberg: Илон Маск за сутки стал беднее на $16 млрд

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Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaseX Илон Маск за сутки потерял 16,1 миллиарда долларов. Это произошло после того, как акции Tesla упали в цене на 9%.
По этой причине состояние Маска уменьшилось до 210 миллиардов долларов, что на 16,1 миллиарда меньше, чем было до падения акций Tesla. Однако даже это не сместило эксцентричного миллиардера, который восхищался станцией питерского метро «Автово» и вызывал на бой в октагоне конкурента Марка Цукерберга, с первого места в списке богатейших людей планеты.
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