Bloomberg: Промышленный кризис может помочь Европе справиться с дефицитом газа

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Обозреватель Хавьер Блас заявил, что Европа благодаря промышленному кризису может справиться с нехваткой газа. Об этом пишет Bloomberg.
По его словам, европейским энергоемким компаниям приходится сокращать производство или закрываться в связи с ростом цен на энергоресурсы.
Блас также привел прогноз Morgan Stanley, согласно которому в Европе совокупный объем спроса на газ будет на 15% ниже среднего показателя за последнее пятилетие. Обозреватель добавил, что европейские страны ожидает значительный спад в производственном секторе и долговременный спад экономического роста в качестве платы за спасение от энергетического кризиса.
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«Охвативший континент производственный кризис — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян