Bloomberg: Российские власти отказались ужесточать валютный контроль из-за позиции ЦБ

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Власти РФ из-за возражений Центробанка отказались от ужесточения валютного контроля. Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Минфин настаивал на продаже до 90% валютной выручки.
«ЦБ РФ на фоне ослабления курса рубля возражал против введения жесткого валютного контроля, за который выступал Минфин. Изначально министр финансов Антон Силуанов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки», — говорится в публикации.В Центробанке считают, что на фоне жесткого валютного контроля компании начали бы искать пути обхода. Обменный курс валют определяется с учетом рисков и разницей между курсами внутри РФ и за рубежом, подчеркнул регулятор.
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