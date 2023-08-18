Bloomberg: Россия обгоняет США по экспорту нефти в Бразилию

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В августе 2023 года Россия может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США, которые являются крупнейшим поставщиком латиноамериканской страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
«Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии», — говорится в публикации.
Уточняется, что Бразилия с момента установления потолка цен на нефть из РФ стала вторым покупателем российского дизельного топлива после Турции.
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Диана Аванесян