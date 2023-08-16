Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала

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Российская Федерация может ввести контроль за движением капитала с целью укрепления рубля. Об этом сообщает Bloomberg.
В публикации говорится, что ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной. Однако единое решение пока не было принято.
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Диана Аванесян