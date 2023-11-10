Bloomberg сообщил о приходе «новой российской элиты» на место ушедших компаний

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В РФ появились «новые бизнес-элиты», которые пришли на место международных компаний после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что покупатели иностранных активов не входят в число богатейших граждан России, а также мало известны за пределами государства.
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