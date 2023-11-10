Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы

Фото: iStock/sinonimas
Часть стран Евросоюза (ЕС) полагают, что в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов Центробанка (ЦБ) РФ необходимо соблюдать осторожность. Об этом пишет Bloomberg.
«Страны Евросоюза, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины», — говорится в публикации.
По информации агентства, члены ЕС просят гарантировать, что использование прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не поставит под угрозу финансовую стабильность стран.
Читайте также:
На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций
В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода
Диана Аванесян