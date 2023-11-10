Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы

Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы

10 ноября 2023, 00:30
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Часть стран Евросоюза (ЕС) полагают, что в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов Центробанка (ЦБ) РФ необходимо соблюдать осторожность. Об этом пишет Bloomberg.

«Страны Евросоюза, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины», — говорится в публикации.

По информации агентства, члены ЕС просят гарантировать, что использование прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не поставит под угрозу финансовую стабильность стран.

Читайте также:

На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций

В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа

Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода
#санкции
#цб рф
#страны
#ес
#россия
Читайте нас в
Россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты
Центробанк: Россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты
10 ноября 2023, 00:08

Фото: iStock/by sonmez

Согласно данным обзора рисков финансовых рынков Центробанка РФ, в октябре 2023 года россияне нарастили покупку иностранной валюты до 120,9 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.
«Население РФ в октябре почти в три раза нарастило объём нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 120,9 млрд руб.», — говорится в публикации.

В ЦБ отмечают, что основной объём пришёлся на евро и американские доллары. Во второй половине октября темпы роста покупок ускорились на фоне укрепления рубля.

Читайте также:

Аналитик Трифонов допустил поднятие ключевой ставки до 16% до конца года

На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций

Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США
#сша
#евро
#банки
#население
#рф
#цб
Читайте нас в
Импортозамещением стройматериалов в Подмосковье занимаются 29 предприятий
09 ноября 2023, 20:59

Фото: Istockphoto / CreativeNature_nl

В проекты по импортозамещению стройматериалов в Подмосковье инвестируют более 17,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В регионе многие компании успешно замещают импортные товары. Одно из ключевых направлений – производство строительных смесей и материалов. Сегодня реализуется 29 таких проектов с объёмом инвестиций около 17,6 млрд рублей. На предприятиях создадут свыше 2,7 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Так, компания «КСМК-М4» создаст в городском округе Ступино на участке по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль» производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.
 
А в индустриальном парке «М-8» в Сергиево-Посадском городском округе «Завод модульных конструкций» построит предприятие по выпуску продукции из дерева и тарной продукции.
 
Читайте также:

Подмосковные предприниматели обсудят на бизнес-форуме трансформацию экономики

В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля

В Подмосковье запустят завод по переработке ПЭТ-материалов за 1,2 млрд рублей
#экономика
#импортозамещение
#производство
#стройматериалы
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковные предприниматели обсудят на бизнес-форуме трансформацию экономики
09 ноября 2023, 18:54

Фото: Мининвест МО

В девяти подмосковных городах с 10 ноября по 15 декабря будет проходить межотраслевой межмуниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области». Главная тема – «Экономика Московской области: трансформация и реализация новых возможностей с МПС». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Участниками форума станут руководители производственных компаний, представители госструктур, деловых и некоммерческих организаций. Для них организуют более 10 специализированных секций по самым разным направлениям бизнеса – от недвижимости, строительства и финансов, до ВЭД, маркетинга, креативных индустрий и туризма. Они также смогут обменяться лучшими практиками, получить рекомендации и подвести итоги трансформации бизнеса. 
 
Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться необходимо на сайте.

Читайте также:

В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля

В Подмосковье запустят завод по переработке ПЭТ-материалов за 1,2 млрд рублей

Волоколамск стал лидером Подмосковья по вводу сельскохозяйственных земель
 
#мининвест мо
#экономика
#бизнес
#форум
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США
09 ноября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решение о делистинге американских депозитарных акций (ADS) онлайн-ретейлера Ozon начало действовать. Компания в начале процесса дерегистрации бумаг в США.
«Ozon подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США. С этого дня все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам остановлены. Компания ожидает, что решение о прекращении регистрации начнёт действовать не позднее 7 февраля 2024 года», - уведомила компания.
30 сентября онлайн-ретейлер подал в SEC специальную форму. Она запустила процедуру добровольного исключения бумаг Ozon из списка Nasdaq Global Select Market. Сегодня решение о делистинге вступило в силу.

В марте руководство Nasdaq уведомило Ozon о готовящемся делистинге её ADS. В октябре онлайн-ретейлер приступил к добровольному делистингу с американской биржи Nasdaq.

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США, поскольку у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена», - сказано в сообщении.
Бумаги Ozon продолжат обращаться на Московской бирже, а также Международной бирже Астаны. 

Читайте также:

На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций

В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля

В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
#новости
#россия
#сша
Читайте нас в
На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций
Директор ЦЭМИ РАН Бахтизин: Запад осознал неэффективность санкций против РФ
09 ноября 2023, 18:11

Фото: iStock/designer491

В Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Согласно резолюции ЕС, принятой 9 ноября на пленарной сессии в Брюсселе, Совет ЕС и Еврокомиссия займутся изменением ситуации с неэффективностью санкций в отношении России. 

Бахтизин отметил, что бессмысленность санкций в отношении России и их последующее безрезультатное ужесточение были очевидны сразу. Однако страны Евросоюза только сейчас осознали это.

По словам специалиста, ЕС уже практически полностью исчерпал свой потенциал для оказания санкционного давления на Россию. 

В заключение Бахтизин заявил, что антироссийские санкции в первую очередь повлияли на сами страны Запада, о чём говорит прогнозируемое на этот год снижение ВВП Германии на 0,5%. При этом ВВП России, по предварительным подсчётам, возрастёт на 3%. 

Читайте также:

Великобритания расширила список антироссийских санкций

Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран

Во Франции раскритиковали обещание, данное фон дер Ляйен Зеленскому
#санкции
#экономика
#россия
#евросоюз
Читайте нас в
В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля
09 ноября 2023, 17:59

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе заработало новое производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет», будет изготавливать греющие и геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин, кабели связи и управления для геофизических и геологических исследований, а также капиллярные трубопроводы высокого давления.
Объём инвестиций в проект превысил 530 млн рублей. 262 млн из них компания получила в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности. На производственной площадке создано 100 рабочих мест. Проект запущен для продвижения российской продукции взамен импортных аналогов.
«Он стал актуальным после решения основных компаний-импортёров кабельно-проводниковой продукции уйти из России. Электрические, механические и эксплуатационные характеристики нашей продукции не уступают импортным аналогам», – сказал гендиректор «Завода Москабель» Павел Моряков.
После выведения работы цеха на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 6 тыс км продукции в год. Среди потребителей новых видов кабельной продукции – Газпром, Новатэк, Газпромнефть, «Норильский никель», Газпромнедра, Мосинжпроект, РЖД, НЛМК и другие компании.
 
Производить кабельную продукцию будут только из отечественного сырья. В дальнейшем её смогут применять в экстремальных условиях, в том числе при перепадах температуры от -88°С до  300°С.
 
Читайте также:

В Подмосковье запустят завод по переработке ПЭТ-материалов за 1,2 млрд рублей

Правительство выделило порядка 100 млрд рублей на программы льготной ипотеки

В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров
#мининвест мо
#импортозамещение
#экономика
#производство
#богородский городской округ
Читайте нас в
В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
МВФ: конфликт в секторе Газа добавляет риски для мировой экономики
09 ноября 2023, 17:59

Фото: iStock/krblokhin

Конфликт между Израилем и Палестиной создаёт ряд неопределённостей и рисков для мировой экономики. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе исследовательской конференции.
Она отметила, что мировая экономика, и так ослабевшая в связи с пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, сейчас вновь сталкивается с новыми глобальными проблемами. При этом, с каждым разом они становятся всё сложнее и суровее. 

Георгиева добавила, что мировые конфликты и иные негативные обстоятельства, влияющие на экономику, сильно сказались на положении бедного населения мира. 

Читайте также:

В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

В США заявили, что не допустят победы ХАМАС в секторе Газа

В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
#израиль
#палестина
#сектор газа
#экономика
#мир
Читайте нас в
Аналитик Трифонов допустил поднятие ключевой ставки до 16% до конца года
09 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/bluebay2014

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов высказал мнение о том, что до конца этого года ЦБ может повысить ключевую ставку до 16% годовых.
«Ставка уже находится на достаточно высоком уровне для снижения инфляции. Тем не менее, если рост цен сохранится на повышенном уровне в ноябре, то ЦБ может решиться на подъём ставки до 16%. Большее повышение возможно только в случае резкого ужесточения санкционной политики, но мы до конца года не предполагаем серьёзного расширения санкций», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.

Он отметил, что при прошлом повышении ставки регулятор ориентировался на показатели инфляции и экономическую активность.

Читайте также:

Правительство выделило порядка 100 млрд рублей на программы льготной ипотеки

Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода

Набиуллина: не исключено повторное повышение ключевой ставки в 2023 году
#ставка
#цб
#экономика
#россия
Читайте нас в
В Подмосковье запустят завод по переработке ПЭТ-материалов за 1,2 млрд рублей
09 ноября 2023, 17:20

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье заработает завод по переработке ПЭТ-материалов. Предприятие запустят до конца года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На предприятии установили оборудование, идут пусконаладочные работы. Планируется, что на проектную мощность предприятие выйдет в начале II квартала будущего года. Объём инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей», – поделилась планами Зиновьева
Инвестпроект в Озёрах и Коломне реализует компания «Юсивай Полимерс Рус». Подобрать участки помогла Корпорация развития Московской области. 
 
В рамках первой очереди в городе Озёры запустят сортировочную и моечную линии, в рамках второй – экструзионную линию по производству rПЭТ-гранул в Коломне. Благодаря этому в регионе создадут более 100 рабочих мест. 
 
На предприятии планируется перерабатывать около 500 тонн ПЭТ-материалов в месяц, в основном, бутылок и пластика. Далее объём увеличат до 2 тыс тонн. Полученное после переработки сырьё – rПЭТ-флексы и гранулы – будет соответствовать всем экологическим стандартам. Оно пойдёт на производство бутылок и пищевой упаковки.
 
Приступить к оснащению и запуску второй площадки в Коломне компания рассчитывает в 2024 году.

Читайте также:

Правительство выделило порядка 100 млрд рублей на программы льготной ипотеки

В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров

Стало известно, когда в России могут разрешить экспорт бензина и дизеля
 
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#переработка
#пластик
#экология
#коломна
#озёры
#экономика
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф