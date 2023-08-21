Bloomberg: Запад покупает нефть из РФ выше потолка цен

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Западные компании приобретают нефть из РФ по стоимости, превышающей потолок цен, которую установила G7. Об этом пишет Bloomberg.
В то же время стоимость российской нефти Urals в российских портах на Черном и Балтийском морях в последние дни составляла около $71 за баррель, что на $11 превышает установленный потолок.
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