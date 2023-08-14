Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковья доступно онлайн

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Сегодня предприниматели активно открывают бизнес на первых этажах жилых домов, создавая комфортную и удобную среду для жизни района. Это могут быть детские центры, кафе, студии красоты, магазины и многое другое. Теперь подобрать помещение для размещения бизнеса можно онлайн на инвестиционной карте Московской области, где уже отображена информация о 167 объектах от двух крупных застройщиков», — сказала Екатерина Зиновьева.
Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:
— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.
Например, в городском округе Красногорск предпринимателям доступно коммерческое помещение площадью 92,1 кв. м на первом этаже жилого дома. Объект относится к категории коммерческой недвижимости.
Все доступные объекты для открытия бизнеса размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья доступны на одной площадке.
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