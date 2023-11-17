Более 20 иностранцев обратились за «золотыми визами» России

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Более 20 иностранных граждан обратились за упрощенным видом на жительство (ВНЖ) в России, об этом замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач рассказал в интервью для «Известия».
По его словам, подавшие заявку на так называемые «золотые визы» инвесторы из Китая, США, Германии и стран ближнего зарубежья готовы вложить в российскую экономику порядка 1,2 миллиардов рублей.
Вольвач заявил, что Минэкономразвития рассмотрело большинство из этих заявлений и направило положительные решения в министерство внутренних дел. Процедура оформления таких виз занимает около четырех месяцев.
По словам эксперта, выдача «золотых виз» иностранным инвесторам - это не только шанс для развития экономики РФ, но и хорошая перспектива для привлечения в Россию высококвалифицированных кадров.
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Вольвач заявил, что Минэкономразвития рассмотрело большинство из этих заявлений и направило положительные решения в министерство внутренних дел. Процедура оформления таких виз занимает около четырех месяцев.
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Евгения Парфентьева