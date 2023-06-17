Более 900 соглашений заключили на ПМЭФ-2023

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На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей
В рамках Петербургского международного экономического форума заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей, передает «Комерсантъ». Как стало известно, 43 соглашения заключили с представителями иностранных компаний.
Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что соглашения заключили в том числе и с представителями из Италии и Испании. Однако названия компаний он не уточнил.
Кобяков отметил, что в этом году участниками Петербургского международного экономического форума стали около 17 тысяч человек из 130 стран.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в России.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах.
Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что соглашения заключили в том числе и с представителями из Италии и Испании. Однако названия компаний он не уточнил.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в России.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах.
Екатерина Коршунова