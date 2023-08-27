Более половины жителей России стали больше экономить

Фото: iStock/alexialex
Аналитики финансовой онлайн-платформы выяснили, что более половины россиян начали экономить на крупных покупках, развлечениях и путешествиях.
РИА Новости пишет, что более половины россиян (57,7%) за последний год начали больше экономить. Это не коснулось образования-на нём экономят реже, чем на продуктах и лечении.
32,7% опрошенных уверены, что стали экономить. Никак не ограничивают себя в тратах примерно 10% респондентов.
Ранее сообщалось, что в Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат.
Учителя и воспитатели начали массово увольняются из-за резкого урезания зарплат. При этом администрация губернатора обещала поднять уровень заработных плат до среднего по стране.
Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.
Читайте также:
В Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат
Депутат Госдумы Буцкая предлагает изменить график работы детских садов
Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия
32,7% опрошенных уверены, что стали экономить. Никак не ограничивают себя в тратах примерно 10% респондентов.
Учителя и воспитатели начали массово увольняются из-за резкого урезания зарплат. При этом администрация губернатора обещала поднять уровень заработных плат до среднего по стране.
Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.
Читайте также:
В Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат
Депутат Госдумы Буцкая предлагает изменить график работы детских садов
Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия
Мария Фирсова