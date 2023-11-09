«Большой шаг»: экономист Колташов рассказал о поправках в Налоговый кодекс

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Внесение поправок в Налоговый кодекс позволит значительно улучшить состояние российской экономики. Об этом «Радио 1» сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Ранее издание РБК сообщало, что правительство внесло дополнения в Налоговый кодекс, которые направлены на закрытие ряда лазеек по уклонению от налогов. Документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 9 ноября.
По словам собеседника «Радио 1», это самый широкий спектр изменений в налоговом законодательстве. Они, в первую очередь, касаются тех лазеек, которые были созданы на основании соглашения об избежании двойного налогообложения, ликвидацией которого занимаются многие страны Запада.
Колташов отметил, что лица, зарабатывающие в России, должны в обязательном порядке выплачивать налоги. При этом, не должно быть такого, что, благодаря вывезенным дивидендам, человек может выплачивать лишь малую сумму налога или вовсе избегать его.
Колташов выразил надежду, что в результате одобрения изменений удастся приостановить ускользание от налогообложения значительных доходов в российской экономике. Это, в свою очередь, станет большим шагом для улучшения общей экономической ситуации.
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По словам собеседника «Радио 1», это самый широкий спектр изменений в налоговом законодательстве. Они, в первую очередь, касаются тех лазеек, которые были созданы на основании соглашения об избежании двойного налогообложения, ликвидацией которого занимаются многие страны Запада.
«Меняется вся ситуация с налогообложением доходов иностранных игроков на российском ранке», пояснил экономист.
Колташов выразил надежду, что в результате одобрения изменений удастся приостановить ускользание от налогообложения значительных доходов в российской экономике. Это, в свою очередь, станет большим шагом для улучшения общей экономической ситуации.
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Анастасия Чинкова