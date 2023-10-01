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Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года

Боррель: с прошлого года Киев получил почти 84,6 миллиарда общей помощи от ЕС
01 октября 2023, 20:55
Фото: iStock/Стрингер

Фото: iStock/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года Евросоюз выделил Украине 84,6 миллиарда долларов США поддержки. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.

По словам Борреля, более 26 миллиардов долларов финансовой помощи были выделены на финансирование в сфере обороны. Сообщается, что это самая большая сумма, которую Европейский союз выделял на подобные цели.

Напомним, Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов. Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

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#европа
#финансирование
#мир
#киев
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В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
01 октября 2023, 11:28

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Из-за масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета РФ на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Москва сократила производство нефти на 300 тысяч баррелей в месяц до конца этого года, а Саудовская Аравия — на миллион. На формирование цен также оказали влияние наводнения в Ливии, которые помешали поставкам.

Сообщается, что цена нефтепродуктов также выросла. Стоимость 3,79 литра бензина и дизельного топлива приближается к 4 долларам. Ситуацию осложнило российское решение ограничить на неопределенный срок экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.

Глава крупнейшей в США компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лолер предполагает, что котировки поднимутся до 120 и 150 долларов. При этом высокая стоимость бензина может отрицательно сказаться на рейтинге американского президента Джо Байдена.

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#москва
#сша
#топливо
#производство
#экспорт
#цена
#компании
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WP: Байден подпишет бюджет США, в котором не выделено денег на поддержку Киева
01 октября 2023, 03:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подпишет бюджет страны, в котором не запланировано выделение денег на поддержку Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
При этом, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на  рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

«Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в её борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект» (цитата по телеканалу CNN), — так высказался об этом неназванный американский чиновник.

Напоминаем, что в ночь на 1 октября Палата представителей Конгресса США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Теперь, как сообщает ТАСС, этот документ подписали и американские сенаторы.

До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.

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#бюджет
#сша
#конгресс сша
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«Жёсткие меры»: Набиуллина предупредила банки о грядущей проверке
Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продавать ряд своей продукции физлицам
30 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/IUshakovsky

Банкам могут запретить продавать ряд продуктов физическим лицам. Об этом в ходе выступления на XX Международном банковском форуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ имеет право приостанавливать продажу некоторых продуктов, а также требовать обратный выкуп в случае, если они были проданы недобросовестным способом.

Уточняется, что в речь идёт о страховых и инвестиционных продуктах, которые продают банки. В ходе проверки, которая прошла весной текущего года, были выявлены нарушения в продажах в крупных российских банках. 

Набиуллина заявила, что в ближайшее время будут совершены повторные проверки. Если вновь будут обнаружены нарушения, ЦБ применит «жёсткие меры».

Кроме того, председатель Центробанка сообщила о подготовке регулятором законопроекта о значительном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов. 

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#эльвира набиуллина
#банки
#центробанк
#запрет
#проверка
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Лондон решил обсудить с G7 пересмотр потолка цен на нефть из России
30 сентября 2023, 06:18

Фото: iStock/IR_Stone

Великобритания собирается обсудить с другими членами G7 вопрос о пересмотре ценового потолка на экспорт российской нефти из-за состояния мировой экономики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы английского Минфина Джоанну Пенн.
«Мы должны продолжать следить за его эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — рассказала Пенн журналистам.

По её словам, изначально введение ценового потолка на российскую нефть представлялось весьма успешным решением, поскольку должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы. Однако после введения ограничений Москва довольно быстро нашла выход из ситуации, поручив доставку нефти грузоотправителям из РФ и стран, не принадлежащих к коллективному Западу.

В Вашингтоне при этом заявили устами координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, что Запад не готов отказываться от потолка цен как эффективного инструмента антироссийских санкций, однако при необходимости могут его пересмотреть.

«Мы все ещё считаем, что потолок цен является полезным, жизнеспособным инструментом. Мы <...>  будем следить за этим, мониторить ситуацию. И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по корректировке», — сказал Кирби.

Ранее СМИ писали, что российская нефть продолжает дорожать. Это происходит несмотря на введение так называемого ценового потолка на нефтепродукты из РФ, который приняли страны G7. По информации аналитической структуры Argus Media Ltd, экспортная марка Urals торгуется в балтийском порту Приморск за $85,35 за баррель. Стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск достигает $86 за баррель.

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#нефть
#цены
#великобритания
#сша
#россия
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В Подольске построят производство металлоконструкций
29 сентября 2023, 22:30

Фото: Мининвест МО

В городском округе Подольск заработает производство металлоконструкций и оборудования по водоснабжению и водоотведению. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвесте Московской области.
«Компания рассчитывает наладить выпуск металлических конструкций и сооружений для водозаборов, очистных сооружений и модульных зданий. Предприятие занимается строительством, бурением скважин и производством металлоконструкций», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили предпринимателям, что подобрать участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области. 

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#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#подольск
#металл
#производство
#экономика
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Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 14,5%
29 сентября 2023, 20:40

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерстве экономики и финансов Подмосковья.
Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тыс рублей, говорится в сообщении.
 
При этом уровень зарегистрированной безработицы к концу августа составил 0,3%.
 
В августе в Минсоцразвития региона сообщали, что уровень безработицы в Подмосковье сократился до минимума за последнее десятилетие.
 
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#экономика
#зарплата
#подмосковье
#московская область
#финансы
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Стало известно, почему растёт количество долгов за услуги ЖКХ
Повышение платы за услуги ЖКХ и сохранение прежней зарплаты приводит к долгам
29 сентября 2023, 20:03

Фото: iStock/takasuu

Россияне всё чаще оказываются в долгах из-за постоянно повышающихся тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги вырастет на 10% или примерно на 500-600 рублей. 

Однако, как пишут «Аргументы недели», эта цена сильно ударит по кошелькам россиян, поскольку остаются дополнительные затраты на обслуживание лифтов, на домофоны, уборку подъездов, работу консьержа и т.д. 

Если взглянуть на статистику, то можно заметить, что за последние 20 лет стоимость «коммуналки» возросла в 30,9-36,8 раза. В то время как средняя заработная плата увеличилась всего в 20,1 раза. 

При этом, главной причиной такого повышения цен на коммунальные услуги принято считать рост инфляции. Однако, на деле, подсчёт идёт иначе, поэтому даже Росстат не принимает такую причину повышения цен.

Также существует программа помощи малообеспеченным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. За помощью можно обратиться, если на оплату «коммуналки» уходит свыше 22% дохода. Но и здесь имеются свои нюансы в виде определённых требований к соискателю, которые не каждый желает выполнять.

В итоге происходит рост долгов. Так, в период с января по июнь 2022 года россияне заплатили за услуги ЖКХ в общей сложности свыше полутора триллиона рублей, в то время как долги составили ещё более 800 млрд рублей. 

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#жкх
#тарифы
#цена
#долги
#россияне
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Корпорация развития привлекла в Подмосковье с начала года около 30 инвесторов
29 сентября 2023, 19:44

Фото: Мининвест МО

Корпорация развития Московской области привлекла в регион с января по сентябрь текущего года более 30 инвесторов. Вместе они создадут в регионе около 4 тыс рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.
За девять месяцев этого года при содействии корпорации подписано 33 инвестиционных соглашения на сумму 38 млрд рублей. Инвесторы планируют вести бизнес в таких сферах, как металлообработка, производство строительных и отделочных материалов, машиностроение. пищевая и химическая промышленность. 
 
Как отметили в КРМО, общая площадь этих предприятий превышает 85 га, что соответствует суммарному размеру 115 футбольных полей.
 
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#мининвест мо
#инвестиции
#крмо
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Аналитик Фролов: снижения цен на топливо в России не ожидается
29 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/bigtunaonline

Резкое падение биржевых цен на бензин и дизельное топливо вызвано многими причинами, которые можно только заретушировать, но никак не решить. Об этом Общественной службе новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива привёл к резкому падению цен на бирже. Так, биржевые цены на бензин снизились на 20%, а на дизельное топливо – на 16%. При этом, по его словам, цены на заправках сохранились на показателе уровня инфляции.

Собеседник ОСН отметил, что в ряде регионов наблюдается падение цен на топливо. Так, бензин, ранее стоивший 57 рублей за литр теперь может составлять 55 рублей. 

При этом, по мнению Фролова, чтобы создать стабильные предпосылки для снижения стоимости топлива в рознице, необходимо дальнейшее понижение оптовых цен.

Однако эксперт заявил, что не может сейчас найти способы решения сложившейся ситуации. 

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#топливо
#цены
#бензин
#экономика
#биржа
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