Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года Евросоюз выделил Украине 84,6 миллиарда долларов США поддержки. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.