Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года Евросоюз выделил Украине 84,6 миллиарда долларов США поддержки. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.
Напомним, Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов. Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины.
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