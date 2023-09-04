Бразилия купила у России первую с 1999 года партию урана

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Бразилия заплатила 72 млн долларов за первую за 24 года партию урана из РФ.
Бразилия в 2023 году приобрела у РФ первую с 1999 года партию природного и обогащенного урана, заплатив 72 млн долларов.
РИА Новости пишет, что «Росатом» в 2022 году заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт, который предусматривал полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС «Ангра». Нынешней весной госкорпорация сообщала, что подписан с организацией ещё один контракт на поставку природного урана.
Бразилия этим летом в первый раз с 1999 года импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 млн долларов. Также она завезла 26,9 тонны природного урана на 52,7 млн долларов (впервые минимум с 1998 года).
Бразилия закупает у РФ и другие радиоактивные элементы.
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РИА Новости пишет, что «Росатом» в 2022 году заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт, который предусматривал полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС «Ангра». Нынешней весной госкорпорация сообщала, что подписан с организацией ещё один контракт на поставку природного урана.
Бразилия закупает у РФ и другие радиоактивные элементы.
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Мария Фирсова