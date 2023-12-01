Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24».