Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+

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Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на бразильского министра энергетики Алешандри Сильвейра.
«Министр Бразилии подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК+, и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», — сказал вице-премьер.
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