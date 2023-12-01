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Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+

Новак: Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
01 декабря 2023, 00:01
Фото: iStock/Milton Rodney Buzon

Фото: iStock/Milton Rodney Buzon

Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на бразильского министра энергетики Алешандри Сильвейра.

Так, со следующего года в ОПЕК+ войдут 24 государства, отметил Новак в интервью «России-24».

«Министр Бразилии подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК+, и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», — сказал вице-премьер.

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Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
Новак: страны ОПЕК+ приняли решение о допсокращениях добычи нефти
30 ноября 2023, 21:51

Фото: iStock/zhengzaishuru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам вице-премьера, Саудовская Аравия подтвердила на первый квартал следующего года, что она сохранит добровольные сокращения на миллион баррелей в сутки.

Ранее Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Он отметил, что в декабре будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти и нефтепродуктов.

Такая мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч б/с, о котором российская сторона сообщила в апреле 2023 года. Сокращение будет действовать до конца 2024 года.

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#россия
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#биржа
#активы
#нефть
#экономика
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Подмосковные производители за год увеличили объём отгрузки товаров на 22,5%
30 ноября 2023, 20:23

Фото: Мининвест МО

Промышленные предприятия Московской области отгрузили с января по октябрь товаров собственного производства более чем на 4,4 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём отгрузки промышленных товаров предприятиями Подмосковья за 10 месяцев этого года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он превысил 4,4 трлн рублей. При этом более 88% продукции на сумму свыше 3,9 трлн рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности региона», – отметила Зиновьева.
В секторе обрабатывающей промышленности наибольший объем отгрузки пришёлся на пищевую промышленность (более 892 млрд рублей). Металлургические компании и предприятия по выпуску изделия из металла суммарно отгрузили товаров на 702 млрд рублей.

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#мининвест мо
#экономика
#промышленность
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»
30 ноября 2023, 20:14

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса, а также НКО. В этом году от Подмосковья было подано 24 заявки в шести номинациях.

Победителями стали представители Королёва, Рузского городского округа, Красногорска и Сергиева Посада. На церемонии награждения им вручили грамоты и памятные подарки. Победители представят Московскую область на межрегиональном этапе, где будут отобраны участники федерального этапа.

Подробнее о конкурсе «Мой добрый бизнес» можно узнать на сайте
 
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#московская область
#подмосковье
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Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ
30 ноября 2023, 17:50

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что данный план будет обсуждаться лидерами стран Европейского союза на саммите 14-15 декабря. При этом единого мнения по этому предложению между государствами ЕС нет. Отмечается, что согласно этому плану, взимаемый Евросоюзом налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. 

Ранее генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что «CПБ биржа» рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов. По словам гендиректора, разрабатываются несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов.

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#ес
#налог
#активы
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В России утвердили бюджет на три года
Мишустин: в РФ подписали бюджет на три года, средства начнут поступать в 2024
30 ноября 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бюджет на следующие три года подписан. Об этом Мишустин сообщил на заседании правительства.
По словам премьер-министра, необходимо сделать все, чтобы средства начали поступать уже с первых дней следующего года. 

Ранее Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России. По его оценке, по завершении 2023 года, показатель должен составить от 2,8% до 3%. Глава государства отмечал, что такой показатель – это хороший результат. По его словам, Россия полностью преодолела спад, который отмечался в прошлому году, поэтому сейчас идёт стремительный рост показателей.

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#мишустин
#рф
#экономика
#бюджет
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Число проектов импортозамещения в Подмосковье достигло 240
30 ноября 2023, 14:46

Фото: Мининвест МО

В Московской области число проектов импортозамещения, сопровождаемых специалистами регионального Мининвеста, достигло 240. Суммарный планируемый объем инвестиций в эти проекты составит 196,4 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это проекты, взятые в работу Мининвестом с начала прошлого года. Сегодня 64 проекта из них уже реализовано. Одни предусматривают создание новых производств, другие направлены на модернизацию и расширение существующих», – отметила зампред.
Она добавила, что общий потенциал новых рабочих мест для жителей Подмосковья на этих производствах оценивается в 23 тыс. 
 
Компании, реализующие импортозамещающие инвестпроекты, могут воспользоваться поддержкой Московской области. Так, под строительство новых производственных объектов предоставляется земля на льготных условиях. Можно воспользоваться промышленной ипотекой или же взять льготный заём от Фонда развития промышленности.
 
По программе «Земля за 1 рубль» такие предприятия могут взять в аренду земельный участок всего за рубль в год на срок до трёх лет. Позже в случае успешного запуска предприятия они получают возможность выкупить участок под заводом всего за 15% от его кадастровой стоимости. По этой программе в Подмосковье реализуют уже 123 новых производства.
 
Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса и подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области.

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#мининвест мо
#экономика
#импортозамещение
#екатерина зиновьева
#московская область
#подмосковье
#производство
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Конкуренция за сотрудников влияет на разгон инфляции в России
30 ноября 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Valeriya

Треть отечественных компаний малого и среднего бизнеса в нынешнем году повысили цены на свою продукцию.
Это было сделано для того, чтобы компенсировать возрастающие затраты на персонал, пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование банка ПСБ и «Опоры России».

Согласно опросу, проведенному в октябре, примерно 55% МСП подняли цены за минувшие 3 месяца. И только 27% назвали причиной рост расходов на фонд оплаты труда, который возник из-за дефицита кадров. Проблема особенно остро отзывается в сферах услуг и производства.

По данным Superjob, многие компании в 2023 году повысили или только планируют повысить зарплаты сотрудникам. Это происходит в условиях жесткой конкуренции за кадры на фоне низкого уровня безработицы.

По данным экспертов, неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен. Здесь срабатывает принцип домино, затрагивая все экономические отрасли. При этом прямой связи между зарплатами и инфляцией нет: россияне по-разному расходуют дополнительный доход.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.

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#россия
#инфляция
#новости
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Экономист Зубец объяснил идею Росстата о методике отслеживания числа пенсионеров
30 ноября 2023, 13:26

Фото: iStock/Denis Vostrikov

30 ноября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» заявил, что с 1 декабря Росстат изменит систему наблюдения за суммами пенсионных выплат и численностью людей пенсионного возраста.
В чём заключается смысл этой инициативы и как она будет работать рассказал корреспонденту «Радио 1» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Я вполне допускаю, что это некий процесс взаимодействия между Росстатом и пенсионным фондом по сбору информации и по объему денег, которые они получают», - прокомментировал инициативу Зубец. 

Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход

По его словам, у столь огромного фонда, как пенсионный, могут быть проблемы со сбором и анализом информации. Вполне возможно, что таким образом этот недочёт решили устранить.

Однако, у Зубца есть и другая теория на этот счёт. 

«Вторая история, которая здесь может возникнуть, состоит в том, что есть подозрения, что большое количество пенсионеров работают без оформления занятости. То есть, у нас есть пенсионеры, которые не работают формально, есть пенсионеры, которые работают и у них есть трудовой договор с работодателем, а есть люди, которые, будучи пенсионерами работают в серую или в черную», - объяснил эксперт.

Россияне назвали размер достойной пенсии
Россияне назвали размер достойной пенсии

Экономист считает, что Росстат мог запланировать собрать более точную отчётность о реальных доходах граждан пенсионного возраста. 

«Каждая вторая консьержка в России – это пенсионерка, которая получает деньги и далеко не всегда это легальная выплата через кассу с налогами», - в завершении подметил Зубец.

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#пенсионеры
#деньги
#росстат
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#экономика
#работа
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Андрей Воробьёв обсудил с послом перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь
30 ноября 2023, 12:10

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На встрече также обсудили визит губернатора в Минск.

«По приглашению Александра Григорьевича мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения.  Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке<…>», - поделился Андрей Воробьёв.

Также губернатор отметил, что товарооборот Подмосковья за прошедшие 5 лет с 2,2 млрд долларов увеличился до более чем 5 млрд.

«Московская область для Беларуси является номером один из всех российских регионов. У нас самый высокий товарооборот -  плюс 27% в прошлом году, самое большое количество кооперационных проектов. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья. <…> В повестке появился ряд инвестиционных предложений из других отраслей, кроме классических, в которых мы сегодня работаем»,- подчеркнул Дмитрий Крутой.

Стоит отметить, что Республика Беларусь является главным партнером Московской области по экспорту и одним из основных торгово-экономических партнеров.

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