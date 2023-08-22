БРИКС создаст альтернативу доллару

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, которая станет альтернативной доллару.
Министр подчеркнул, что основной упор в переговорах делается на то, чтобы создать альтернативу доллару. Торговые отношения развиваются и для того, чтобы не зависеть от эмиссионного центра или доллара, БРИКС намерен создать собственную единицу, в которой будет производится расчет. Силуанов добавил, что единого решения в данном вопросе еще нет, но ведутся интенсивные обсуждения.
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Анастасия Крестьянова