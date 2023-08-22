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БРИКС создаст альтернативу доллару

Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу
22 августа 2023, 18:08

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, которая станет альтернативной доллару.

По его словам, возможность введения новой расчетной единицы активно обсуждается участниками объединения.

Министр подчеркнул, что основной упор в переговорах делается на то, чтобы создать альтернативу доллару. Торговые отношения развиваются и для того, чтобы не зависеть от эмиссионного центра или доллара, БРИКС намерен создать собственную единицу, в которой будет производится расчет. Силуанов добавил, что единого решения в данном вопросе еще нет, но ведутся интенсивные обсуждения.

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#банк
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#операции
#доллар
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Путин призвал контролировать отток капитала из России
Путин поручил правительству и Центробанку контролировать отток капитала
22 августа 2023, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости усиления контроля за оттоком капитала из страны.
На фоне волатильности на фондовом рынке РФ необходимо проработать вопрос спекулятивного спроса и ограничить его, а также вести контроль за оттоком капитала из РФ. Соответствующее поручение глава государства отдал правительству и Центральному Банку.  

Президент также обратил внимание финансового регулятора на необходимость осуществления контроля за инфляцией. Он отметил, что темпы роста российской экономики устойчивы и она вошла в пятерку лидеров. Владимир Путин заявил, что российская экономика обогнала Германию и добавил, что реальные доходы россиян выросли на 4,7% за прошедшее полугодие. 

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#россия
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#владимир путин
#контроль
#доходы
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В Независимом топливном союзе назвали способ побороть дефицит бензина в России
Баженов: нехватка топлива в отдельных регионах не свидетельствует о дефиците по стране
22 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/bigtunaonline

Председатель правления, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что проблемы нехватки топлива в отдельных регионах возникают на регулярной основе, но это не свидетельствует о дефиците по стране. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Баженов отметил, что ситуация с сегодняшним дефицитом бензина и дизеля в разных регионах страны связана с географическим и инфраструктурным факторами.

«Просто сама по себе инфраструктура в части обеспечения продукцией в этих регионах оставляет желать лучшего. И, по сути, там и с сообщением в отношении поставок тоже есть определенные сложности и трудности. И поэтому более менее регулярно такая ситуация происходит», — приводит слова эксперта Общественная служба новостей.

Баженов подчеркнул, что в РФ производство бензина и дизеля находится на профицитном уровне. Эксперт добавил, что для устранения проблем с недостаточностью топлива необходимо вводить конкретные стимулы на поставку в те регионы, где наблюдается определенный дефицит.

Напомним, ранее выяснилось, что примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля. Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили.

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#инфраструктура
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#поставки
#рф
#служба
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Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию
Путин заявил, что Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира
22 августа 2023, 17:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства также отметил, что бюджетная ситуация в стране стабильна и существенных рисков не несет.  

По его словам, России удалось войти в пятерку стран, чья экономика является крупнейшей в мире. Владимир Путин подчеркнул, во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент. 

 
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#владимир путин
#президент
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Страны БРИКС будут кредитоваться в своих валютах
Банк БРИКС намерен создать собственную систему кредитования в местных валютах
22 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Банк БРИКС стремится к тому, чтобы создать собственную систему кредитования в местных валютах. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф, ее слова приводит издание Financial Times.
По ее словам, уже в текущем году, организация намерена выдать кредиты на сумму от $8 до $10 млрд. При этом, кредиты будут выданы в местной валюте. Руссефф пояснила, что речь идет о кредитовании в рупиях, южноафриканских и бразильских денежных единицах.  

Глава НБР подчеркнула, что расчеты в местных валютах не являются альтернативой доллару. Политика продвижения валюты является альтернативой целой системе, которая ранее была однополярной. Она добавила, что банк намерен стать важным регулятором для развивающихся стран и рынков. 

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#банк
#политика
#кредиты
#китай
#операции
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В России стремительно выросло число неплательщиков по кредитам
22 августа 2023, 11:41

Фото: iStock/prim91

В первом полугодии нынешнего года в стране резко выросло число неплательщиков по банковским кредитам.
«Известия» пишут, что по итогам января-июня количество неплательщиков выросло почти на четверть, на 3,3 млн человек — до 17,7 млн. В прошлом году таких было 14,4 млн. При этом число таких заёмщиков растет ежегодно, в первом полугодии 2020 года - 9 млн, в 2021 году — 12 млн.

ФССП планируют взыскать с таких россиян 2,5 трлн рублей. Больше всего должников живу в Республике Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях. В список неплательщиков попали жители Московской, Свердловской и Челябинской областей.
 
Сотрудники ФССП подчеркивают, что на фоне низкой платежеспособности россиян с долгами по налогам и ЖКХ, а также уровню закредитованности принудительное погашение займов банков зачастую затруднено.
 
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что такие показатели говорят скорее об изменении стратегии поведения банков. В данный момент на долю судебного взыскания приходится от 50 до 80 проблемных займов.

Ранее первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми.

По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.

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#кредит
#деньги
#россияне
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Роуссефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций
22 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/bennymarty

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. Об этом сообщает Financial Times.
Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.

Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.

Ранее доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано заявил, что отказ мексиканского правительства от сближения со странами БРИКС связан с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США. 

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#сша
#эксперт
#банк
#кадры
#операции
#юар
#рф
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В российских регионах зафиксирован дефицит топлива на заправках
22 августа 2023, 10:37

Фото: istockphotoSnezhana Kudryavtseva

Примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля.
«Известия» пишут, что проблемы на заправках есть в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской областях, Калмыкии и Крыму. Власти Ростовской и Рязанской областей составили обращение в Минсельхоз, а руководство Хабаровского края направило обращение в Минэнерго. Минсельхоз Оренбургской области жалуется на резкий рост цен на дизельное топливо. Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев рассказал, что с мая горюче-смазочные материалы в Южном федеральном округе выросли в цене на 25%.
 
Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили. Сообщается, что в прошлом месяце были проблемы с поставками АИ-95, в августе возникли сложности с АИ-92 и дизелем.
 
«Это связано с задержками доставки по железной дороге - поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков», - сказал Герман Колотов.
Управляющий партнёр сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина сообщила, что сеть работает «на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива».
 
В конце июля сроки перевозки топлива по российским железным дорогам выросли в 2 раза в сравнении с июлем прошлого года. Сообщается, что пути перегружены из-за перевода экспорта угля с западных направлений на восточные. Это связано с санкциями против России и перестройкой логистических цепочек, а также с туристической загруженностью.
 
В данный момент примерно треть всего бензина для АЗС находится в пути.

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#топливо
#бензин
#цены
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Эксперт Арамбуру: Мексике невыгодно присоединение к БРИКС из-за зависимости от рынка США
22 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/rarrarorro

Доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано заявил, что отказ мексиканского правительства от сближения со странами БРИКС связан с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США. Об этом сообщает РИА Новости.
Арамбуру добавил, что Мексика находится в выгодном положении от продолжающегося размежевания экономик США и КНР. По мнению эксперта, 85% экспорта Мексики и 42% импорта приходятся на США.

Арамбуру подчеркнул, что латиноамериканской стране сложно разнообразить свои торговые отношения из-за географического положения.

Ранее выяснилось, что на саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге.

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#сша
#россия
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#министр
#отношения
#юар
#рф
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Компания «Р-фарм» планирует купить завод японской Takeda в России
22 августа 2023, 09:31

Фото: istockphoto/AlexRaths

Завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм».
«Ведомости» пишут, что японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.
 
Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.
 
«Р-фарм» производит лекарства для лечения аутоиммунных, онкологических, противовирусных и других заболеваний, а также материалы, применяемые в медицине и ветеринарии. В 2022 году компания заработала 162 млрд рублей.
 
Гендиректора DSM Group Сергей Шуляк сообщает, что Takeda обсуждала возможную продажу предприятия 3 года назад. Из-за того, что её продукцию преимущественно реализовали по системе госзакупок, занятую сейчас отечественными игроками. Активы японской компании в России оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Точная сумма продажи будет зависеть от того, войдут ли в периметр сделки бренды японской фирмы.
 
После начала СВО Takeda остановила новые клинические испытаний лекарств в России, а также перестала инвестировать в российское производство. Санкционные ограничения привели к затруднению в логистике и транзакциях.

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#лекарства
#завод
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