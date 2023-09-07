British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии

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Концерн British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в крупнейшей стране по обороту табака России и Белоруссии.
Приобретает компанию консорциум российских инвесторов "БАТ Россия", который возглавлял менеджмент British American Tobacco. Напомним, что после начала СВО компания BAT приостановила инвестиции в РФ, но продолжала заниматься продажами.
Отмечается, что используемые торговые марки останутся в собственности российских предпринимателей, что поможет сохранить привычный людям оборот продукции. После заключения сделки группа компаний получит название ITMS.
Одной из основных задач во время передачи бизнеса является стабильность бизнес процессов, обеспечение занятости работников предприятия в течение двух лет после заключения сделки и выполнение инвестиционной программы по согласованию с правительственной подкомиссией.
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«Мы ожидаем, что сделка завершится в течение следующего месяца, как только будут выполнены определенные условия. После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках», — указано в сообщении на официальном сайте BAT.
Одной из основных задач во время передачи бизнеса является стабильность бизнес процессов, обеспечение занятости работников предприятия в течение двух лет после заключения сделки и выполнение инвестиционной программы по согласованию с правительственной подкомиссией.
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Алина Юрчак