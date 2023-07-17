Брынцалов: в Подмосковье реализуют 150 проектов импортозамещения на 130 млрд рублей

Фото: Мособлдума
Председатель Мособлдумы, депутат Игорь Брынцалов выступил перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер начал доклад с благодарности предпринимателям.
«С самого начала спецоперации бизнес Реутова активно включился в сбор и отправку гуманитарной помощи. За это время её общий вес составил почти 500 тонн. Это и вещи первой необходимости, и лекарства, и продукты, и автомобили, и генераторы», – сказал спикер.Брынцалов выделил в числе приоритетных направлений работы Мособлдумы помощь бизнесу.
«Мы сосредоточились на поддержке наших компаний, развитии импортозамещения. На областном уровне утвердили перечень видов деятельности, приняли закон о предоставлении земли в аренду за 1 рубль под такие проекты. Всего сейчас в области на сопровождении находится 150 проектов с объёмом инвестиций 130 млрд рублей. Ввели налоговые льготы для ИТ-компаний. Для ряда региональных компаний на 50% уменьшили ставку по налогу на имущество», – перечислил Брынцалов.Он подчеркнул, что все разработанные на федеральном и на региональном уровнях меры поддержки – результат совместных встреч и открытого диалога власти с бизнесом.
Принятые законы и решения дают результат на региональном уровне. Брынцалов отметил, в Подмосковье насчитывается уже около 450 тыс предприятий малого и среднего бизнеса. Это второй показатель в России. Регион – лидер по числу индустриальных парков, которых уже 67, и особых экономических зон – их в области пять.
Проделанная работа благоприятно сказалась и на экономике Реутова.
«За прошедший год удалось создать 1 550 рабочих мест, а общий объём инвестиций в округе превысил 23 млрд рублей», – подчеркнул парламентарий.По его оценке, самый сложный стрессовый период пройден, а рост ВВП страны по итогам 2023 года может составить около 2%.
Парламентарий в своём докладе также поделился планами. Это и запуск четвёртой линии Московских центральных диаметров, и ремонт дорог. Все эти решения, по его словам, помогут жителям и бизнесу.
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Лора Луганская