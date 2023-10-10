Бумаги Fix Price подорожали на фоне новости о переезде в Казахстан

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
На Московской бирже расписки компании Fix Price выросли более чем на 6% в связи с информацией о перерегистрации компании с Кипра в Казахстан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 18:01 по московскому времени, стоимость бумаг Fix Price выросла на 6,47% и составила 380 рублей. Отмечается, что к 18:20 рост расписок замедлился до 3,89% и удерживался на уровне 370,8 рубля.
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Диана Аванесян