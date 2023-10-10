Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Бумаги Fix Price подорожали на фоне новости о переезде в Казахстан

Бумаги Fix Price подорожали на фоне новости о переезде в Казахстан

10 октября 2023, 02:32
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На Московской бирже расписки компании Fix Price выросли более чем на 6% в связи с информацией о перерегистрации компании с Кипра в Казахстан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 18:01 по московскому времени, стоимость бумаг Fix Price выросла на 6,47% и составила 380 рублей. Отмечается, что к 18:20 рост расписок замедлился до 3,89% и удерживался на уровне 370,8 рубля.

Читайте также:


В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10%

Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии

Аналитик Шнейдерман заявил о возможном росте цен на нефть в ближайшие недели
#рост
#документы
#казахстан
#россия
Читайте нас в
Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров
Вице-премьер Украины: Запад выделит более $71 млн на закупку дров
09 октября 2023, 20:51

Фото: iStock/Andrii Atanov

Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Слова Верещук приводит пресс-служба министерства реинтеграции Украины в телеграм-канале.
По словам Верещук, от расположения населенных пунктов зависит факт того, будут ли населению выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой. Она добавила, что «Украинская железная дорога» вместе с государственным предприятием «Леса Украины» прорабатывают маршруты доставки дров украинцам.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.

Читайте также:

Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами

«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

На Украине проверят целесообразность импорта электроэнергии
#деньги
#помощь
#железная дорога
#маршруты
#министр
Читайте нас в
Аналитик Юшков: «Все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана»
09 октября 2023, 14:22

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна оказать значительное влияние на нефтяной рынок в мире.
По его словам, поскольку Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти, то все опасаются обострения его отношений с Израилем в связи с последними событиями.

«Есть определённое подорожание, но это происходит постоянно, когда приходят какие-то тревожные новости с Ближнего Востока. Что бы там ни происходило, концентрация экспортёров нефти такова, что это всегда вызывает риски для экспорта нефти из регионов Ближнего Востока. Соответственно, в данном случае все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана», — отметил в беседе с RT Юшков.

Читайте также:

Аналитик Шнейдерман заявил о возможном росте цен на нефть в ближайшие недели

Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефти с курсом доллара

В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива
#нефть
#цены
#иран
#израиль
#политика
Читайте нас в
Аналитик Шнейдерман заявил о возможном росте цен на нефть в ближайшие недели
09 октября 2023, 14:12

Фото: istockphoto.com/FeelPic

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что в ближайшие недели возможен рост стоимости нефти на 5-10% из-за, в том числе, ситуации на Ближнем Востоке.
«Скорее всего, цена чёрного золота будет расти стремительно. Мы считаем, что рост на 5-10% возможен в ближайшие недели. Из-за этого российская валюта может укрепиться. На рубль будут влиять и другие значимые факторы, но сейчас обострение конфликта на Ближнем Востоке — один из крупнейших факторов для всех глобальных рынков», — прокомментировал в беседе с RT Шнейдерман.

Ранее частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.

Читайте также:

Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефти с курсом доллара

В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива

Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья
#цена
#рост
#нефть
#экономика
Читайте нас в
В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива
«Транснефть»: в портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизтоплива
09 октября 2023, 12:55

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил о том, что отгрузки дизельного топлива в портах Приморска и Новороссийска начались в субботу, 7 октября. Об этом пишет РИА Новости.
Демин отметил, что отгрузка дизельного топлива в Приморске и Новороссийске произошла на основании заявок нефтяных компаний, которые были подтверждены в министерстве. 

Напомним,  21 сентября правительством РФ был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В пятницу, 6 октября, были приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. После чего был частично снят ранее введенный запрет на экспорт дизтоплива.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке РФ, в целях сохранения ценовой стабильности.

Читайте также:

Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак

Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо

Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья
#правительство
#экспорт
#запрет
#меры
#мониторинг
#рф
Читайте нас в
Немцы признаются, что едва сводят концы с концами
09 октября 2023, 11:47

Фото:istockphoto/erllre

Высокий уровень инфляции в 2023 году негативно сказался на благосостоянии жителей ФРГ.
Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank, пишет агентство DPA.
 
17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.
 
Исследование проводили в период с 15 по 18 сентября среди 2 059 граждан ФРГ.

Читайте также:

Экономист Клепач предлагает по-новому оценивать средний класс и бедность в России

Курс доллара поднялся выше 101 рубля

Названа самая недооцененная валюта стран G20
#германия
#деньги
#экономика
Читайте нас в
Курс доллара поднялся выше 101 рубля
09 октября 2023, 11:03

Фото: IStock/SSV-Photo

Курс доллара на Мосбирже достиг 101,10 рубля. Это на 70 копеек выше уровня прошлого закрытия.
Также вырос курс евро на 93 копейки, достигнув 106,43 рубля. Биржевой курс юаня составил 13,85 рубля.

Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».

Ранее рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Курс должен составлять примерно 33 рубля за доллар, следует из расчетов издания РИА Новости.

При этом, самой переоцененной валютой стал евро с превышением курса на 16%. Затем следует канадский доллар — он переоценен на 15%. Также переоцененной валютой стал аргентинский песо, но только на 5%.

При этом в попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.

Читайте также:

Названа самая недооцененная валюта стран G20

Орешкин заявил, что доллар перестанет расти «рано или поздно»

Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока
#доллар
#экономика
#россия
Читайте нас в
Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии
Мишустин: на поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей
09 октября 2023, 11:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.
По словам Мишустина, порядка 800 миллионов предусмотрено на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктам, которые созданы на базе искусственного интеллекта. Сообщается, что эти средства разработчики могут использовать для того, чтобы внедрять свои решения. 

На формирование и актуализацию наборов данных, которые востребованы в коммерческом обороте, будет направлено 250 миллионов рублей. Мишустин добавил, что запланирована еще одна волна финансирования исследовательских центров в области искусственного интеллекта.

Читайте также:

«Лидеры России» предложили идеи по применению искусственного интеллекта в работе с обращениями жителей

Подмосковье будет развивать сервисы на основе искусственного интеллекта вместе со «Сбером»

Воробьёв предложил будущим лидерам России подумать над применением ИИ в работе с обращениями граждан
#гранты
#лидеры россии
#мишустин
#искусственный интеллект
Читайте нас в
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак
Новак: правительство контролирует топливный рынок для сохранения стабильности
09 октября 2023, 10:50

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке РФ, в целях сохранения ценовой стабильности. Об этом Новак сообщил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Напомним, 21 сентября правительством РФ был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В пятницу, 6 октября, были приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. По его словам, затоваривания на топливном рынке не зафиксировано. Министр энергетики добавил, что на данный момент уже происходит снижение розничных цен.

Читайте также:

Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо

Правительство России с 1 октября стабилизирует цены на топливо

Топливо в России подешевеет: в ФАС придумали, как остановить рост цен на бензин
#бензин
#топливо
#экспорт
#фас
#запрет
#цены
#рост
#министр
#меры
#снижение
#рф
Читайте нас в
Названа самая недооцененная валюта стран G20
В начале осени 2023 года рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
09 октября 2023, 07:29

Фото: istock / Max Zolotukhin

Рубль в начале осени текущего года стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Курс должен составлять примерно 33 рубля за доллар, следует из расчетов издания РИА Новости.

Информационное агентство в среду опубликовало рейтинг стран G20 по стоимости обеда из бургера, картофеля фри и стакана кока-колы. Исходя из полученной информации, самый дешевый обед оказался в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных РИА Новости рассчитало курс валют исходя из покупательной способности по отношению к американскому доллару.

По паритету покупательной способности (ППС) курс рубля в 3 раза ниже текущего курса и составляет 32,07 за 1 доллар. По мнению экспертов, РФ обладает самым высоким показателем покупательной способности.

«То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там», — объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
При этом, самой переоцененной валютой стал евро с превышением курса на 16%. Затем следует канадский доллар — он переоценен на 15%. Также переоцененной валютой стал аргентинский песо, но только на 5%.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10%

Стоимость гособлигаций США упала до 16-летнего минимума

Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо
#рейтинг
#сша
#доллар
#евро
#рубль
#эксперт
#курс
#страны
#человек
#курс рубля
#мир
#новости
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф