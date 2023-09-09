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В Германии недовольны «возрождением» российской экономики и торговли. В отчете Кильского института мировой экономики немецкий ученый, глава Kiel Trade Indicator Винсент Стамер пожаловался, что, несмотря на «удушающие» санкции, Россия возвращается на мировой рынок.
Стамер выразил искреннее недоумение и разочарование тем, что Россия уверенно возвращается в мировую торговлю, несмотря на западные санкции и слабый курс рубля. Политика сдерживания и ослабления российского государства наносит ущерб всей мировой экономике. Россия, несомненно, выстояла и окрепла, с огорчением констатирует немецкий ученый.
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Александр Бойцов