Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну в 51 миллиард долларов

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Министерство финансов Израиля оценило затраты страны на войну, ведущуюся сейчас с палестинским движением ХАМАС, в 51 миллиард долларов, сообщает издание Calcalist. При этом ведомство считает данный прогноз «оптимистичным».
Данная оценка составлена при условии, что палестино-израильский кризис продлится от восьми месяцев до года, не распространившись при этом за пределы сектора Газа, а 350 тысяч израильских резервистов уже в скором времени вернутся к работе.
Как пишет издание, специалисты израильского Минфина сравнили этот прогноз с последствиями пандемии COVID-19, которая обошлась бюджету в сравнимую сумму — 160 млрд шекелей, или $40,8 млрд по нынешнему актуальному курсу. Однако, в отличие от прогнозируемого года войны, пандемия продолжалась два года.
Израиль намерен проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными заявил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху. Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.
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Как пишет издание, специалисты израильского Минфина сравнили этот прогноз с последствиями пандемии COVID-19, которая обошлась бюджету в сравнимую сумму — 160 млрд шекелей, или $40,8 млрд по нынешнему актуальному курсу. Однако, в отличие от прогнозируемого года войны, пандемия продолжалась два года.
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Артем Путинцев