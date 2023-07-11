ЦБ планирует приступить к тестированию цифрового рубля в августе

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Банк России планирует в августе приступить к тестированию цифровых рублей на реальных операциях и с реальными клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», – уточняется в сообщении регулятора.ЦБ рассчитывал начать тестирование 1 апреля 2023 года, но на тот момент законопроект прошёл в Госдуме только первое чтение. К реализации приступят только после принятия необходимой нормативной базы.
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Анастасия Чинкова