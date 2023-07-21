ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%

Фото: iStock/IUshakovsky
Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления, об этом сообщает финансовый регулятор.
По прогнозам регулятора, ставка может возрасти в ближайшем будущем. Мера будет введена для того, чтобы стабилизировать инфляцию в предстоящем году. В ЦБ уточнили, что увеличение ставки до 8, 5%, связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка.
Читайте также:
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
Финансовый эксперт Пономарёв назвал условия, при которых банки откажут в выдаче кредитов
Депутат Делягин предсказал повышение ключевой ставки из-за желания ЦБ «удушить российскую экономику»
Анастасия Крестьянова