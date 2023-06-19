ЦБ предложил повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей недружественных стран

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Резкое повышение тарифов по ОСАГО для автомобилей недружественных стран предложили в ЦБ
Для автомобилей из недружественных стран следует резко повысить тарифы для ОСАГО предложили в Центробанке России.Законопроект был размещён на сайте правовой информации.
Изменения тарифа, согласно документу, будут применены для автомобилей, которые зарегистрированы в недружественных странах. По новым правилам территориальный коэффициент (КТ) в таких случаях будет равен 12,5. Повышение стоимости не коснётся только легковых автомобилей физлиц.
Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв заявил, что снижению доли доллара и евро на международном ранке способствуют санкционные действия против России официальных властей США и стран Евросоюза, из-за чего предприниматели вынуждены использовать другие валюты. По его словам, процесс перехода на расчёты в национальных валютах в торговле уже происходит очень активно.
Изменения тарифа, согласно документу, будут применены для автомобилей, которые зарегистрированы в недружественных странах. По новым правилам территориальный коэффициент (КТ) в таких случаях будет равен 12,5. Повышение стоимости не коснётся только легковых автомобилей физлиц.
«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)», — добавили в ведомстве.
Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв заявил, что снижению доли доллара и евро на международном ранке способствуют санкционные действия против России официальных властей США и стран Евросоюза, из-за чего предприниматели вынуждены использовать другие валюты. По его словам, процесс перехода на расчёты в национальных валютах в торговле уже происходит очень активно.
Андрей Гаврилов