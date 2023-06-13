ЦБ предсказал банкам рекордную прибыль в 2023 году

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Прибыль банковского сектора в России в 2023 году может превысить 2 трлн рублей
В Центральном банке России заявили, что доходы банковской отрасли в стране в 2023 году могут составить более 2 триллионов рублей.
Центробанк подчеркнул, что пересмотр прогноза был обусловлен высокой прибыльностью и сильными финансовыми показателями в начале года, частично вызванными переоценкой валюты на фоне ослабления российского рубля.
Также было отмечено, что прогноз по увеличению кредитования компаний был скорректирован вверх до 9-13% на основе положительных данных за первый квартал (+2,8%) и апрель (+1,7%).
Кроме того, несмотря на окончание программы «ипотека от застройщика», наблюдается рост в сфере розничного кредитования, в частности, ипотечного.
Ранее «Известия» изучили данные российского Центробанка, и пришли к выводу, что за последний год вклады граждан РФ в иностранных банках выросли на 131 процент.
Центробанк подчеркнул, что пересмотр прогноза был обусловлен высокой прибыльностью и сильными финансовыми показателями в начале года, частично вызванными переоценкой валюты на фоне ослабления российского рубля.
Кроме того, несмотря на окончание программы «ипотека от застройщика», наблюдается рост в сфере розничного кредитования, в частности, ипотечного.
Ранее «Известия» изучили данные российского Центробанка, и пришли к выводу, что за последний год вклады граждан РФ в иностранных банках выросли на 131 процент.
Артем Кузьмин