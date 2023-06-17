ЦБ рассказал о расширении географии использования системы быстрых платежей

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Первый зампред ЦБ Скоробогатова: 14 банков из трех стран запустили переводы в СБП
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 14 по 17 июня, первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова объявила о том, что 14 банков из трех различных стран начали осуществлять международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП).
Она подчеркнула, что в рамках данной системы граждане России имеют возможность осуществлять переводы в указанные три страны, и в ближайшее время планируется внедрение механизма для осуществления обратных переводов.
ПМЭФ является одним из крупнейших экономических мероприятий, и в этом году информационным партнером и фотохост-агентством форума выступило агентство РИА Новости.
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила россиянам, как составить ежедневный здоровый рацион.
Она подчеркнула, что в рамках данной системы граждане России имеют возможность осуществлять переводы в указанные три страны, и в ближайшее время планируется внедрение механизма для осуществления обратных переводов.
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила россиянам, как составить ежедневный здоровый рацион.
Артем Кузьмин