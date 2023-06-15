ЦБ рассмотрит возможность ограничения выдачи ипотеки

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Как уточняет портал «Экономика сегодня», причиной изучения таких мер является риск увеличения количества рискованных ипотек из-за общего высокого роста таких кредитов, в том числе и льготных.
В то же время стало известно о том, что в Москве начали снижаться цены на вторичные квартиры. Так, за последний год стало больше районов, где стоимость кв. м на вторичном рынке ниже 200 тыс. рублей. Как уточняют «Дни.ру», за месяц сильнее всего цены снизились в Академическом районе столицы.