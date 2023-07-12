ЦБ РФ: Платежный баланс России впервые за последние три года ушел в минус

Фото: iStock/Max_Zolotukhin
Платежный баланс России показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года., достигнув цифры в минус $1,4 млрд. Об этом сообщают представители Центробанка РФ.
Платежный баланс — это соотношение суммы платежей, произведенных и непроизведенных РФ за границей в течение того или иного периода, и поступивших в Россию в течение того же самого отрезка времени.
Все последние годы, несмотря на специальную военную операцию, экономические трудности, санкции, пандемию коронавируса и т.д., он оставался положительным. Сейчас же, указали эксперты ЦБ, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне —минус $1,4 млрд.
Как объясняет регулятор, одной из причин минусового сальдо платежного баланса в июне 2023 года является сезонный фактор, а именно сокращение торгового баланса товаров/услуг. Также это может быть связано с объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта, пишет Lenta.ru.
Читайте также:
В 2022 году бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам
Минфин: Поступления в бюджет от нефтегазовой отрасли упали почти вдвое
ЦБ допустил временное снижение цен в августе-сентябре
Все последние годы, несмотря на специальную военную операцию, экономические трудности, санкции, пандемию коронавируса и т.д., он оставался положительным. Сейчас же, указали эксперты ЦБ, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне —минус $1,4 млрд.
Читайте также:
В 2022 году бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам
Минфин: Поступления в бюджет от нефтегазовой отрасли упали почти вдвое
ЦБ допустил временное снижение цен в августе-сентябре
Артем Путинцев