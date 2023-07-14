ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы

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Банк России прогнозирует ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы.
Причиной ускорения темпов инфляции станет нарастание ценового давления и выхода из расчета низких значений лета - осени 2022 года. Об этом сообщается в материалах ЦБ.
По прогнозам Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году. В дальнейшем, уровень инфляции составит 4% и будет находиться в приближенном к этому значении.
По данным финансового регулятора, в 2023 году зафиксировано низкое значение прироста цен прошлого периода. В ближайшее время следует ожидать роста годовой инфляции и увеличения текущих цен, прогнозируют эксперты.
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По прогнозам Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году. В дальнейшем, уровень инфляции составит 4% и будет находиться в приближенном к этому значении.
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Анастасия Крестьянова